Além de retornos, Vitória pode ter estreia em jogo contra o Ceará; confira

Vitória recebe o Ceará pela 26ª rodada da Série A 2025 / Crédito: Divulgação/EC Vitória

Depois de vencer o São Paulo no Morumbis, o Ceará volta as atenções para o Vitória, adversário da 26ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 2, no Barradão, às 19 horas. Para o duelo, o time baiano contará com reforços importantes e poderá até promover uma estreia contra o Vovô. De olho no Vovô, o elenco rubro-negro se reapresentou na última segunda-feira, 29, iniciando a preparação para a partida. Uma das novidades foi a volta do volante português Rúben Ismael, que voltou a treinar com o restante do elenco após se recuperar de cirurgia no joelho, e tem chances de ser utilizado por Jair Ventura.