Além de retornos, Vitória pode ter estreia em jogo contra o Ceará; confira

Além de retornos, Vitória pode ter estreia em jogo contra o Ceará; confiraAtacante revelado nas categorias de base do Barcelona poderá estrear em duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu
Depois de vencer o São Paulo no Morumbis, o Ceará volta as atenções para o Vitória, adversário da 26ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 2, no Barradão, às 19 horas. Para o duelo, o time baiano contará com reforços importantes e poderá até promover uma estreia contra o Vovô.
De olho no Vovô, o elenco rubro-negro se reapresentou na última segunda-feira, 29, iniciando a preparação para a partida. Uma das novidades foi a volta do volante português Rúben Ismael, que voltou a treinar com o restante do elenco após se recuperar de cirurgia no joelho, e tem chances de ser utilizado por Jair Ventura.
Outra peça que chega para ampliar as alternativas do treinador é o atacante Kike Saverio. Reforço recém-contratado, o equatoriano já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear contra o Ceará. Revelado na base do Bracelona, o atacante é alvo de expectativas da torcida rubro-negra.
Além disso, o Vitória também terá os retornos dos meias Pepê e Dudu. A dupla havia ficado de fora contra o Grêmio por cumprir suspensão automática e estará novamente à disposição para compor o time titular.
Por outro lado, o Leão da Barra segue com desfalques importantes. O lateral-esquerdo Jamerson ainda se recupera de cirurgia no tornozelo e não tem previsão de retorno. Já o atacante Fabri, com lesão na coxa, também permanece fora da lista de relacionados para enfrentar o Ceará.