São Paulo x Ceará: torcida do Vovô terá carga de 3.200 ingressos no Morumbis

Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o Ceará enfrentará o São Paulo na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Para os adeptos do Alvinegro que desejarem marcar presença no Estádio MorumBis, na capital paulista, iniciou-se na manhã da última sexta-feira, 26, a venda dos ingressos para os visitantes.

Para adquirir o ticket de entrada, a torcida do Vovô deverá efetuar a compra exclusivamente pela internet, no site cart.spfcticket.net. Ao todo, 3.200 bilhetes foram destinados à torcida cearense, com valores variando entre R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).