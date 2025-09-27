São Paulo x Ceará: torcida do Vovô terá carga de 3.200 ingressos no Morumbis

São Paulo x Ceará: torcida do Vovô terá carga de 3.200 ingressos no MorumbisPara adquirir o ticket de entrada, a torcida do Vovô deverá efetuar a compra exclusivamente pela internet
Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o Ceará enfrentará o São Paulo na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Para os adeptos do Alvinegro que desejarem marcar presença no Estádio MorumBis, na capital paulista, iniciou-se na manhã da última sexta-feira, 26, a venda dos ingressos para os visitantes.
Para adquirir o ticket de entrada, a torcida do Vovô deverá efetuar a compra exclusivamente pela internet, no site cart.spfcticket.net. Ao todo, 3.200 bilhetes foram destinados à torcida cearense, com valores variando entre R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).
Para a compra, é obrigatório realizar o cadastro facial, que deve ser feito pelo site sao-paulo.bepass.com.br. A venda seguirá disponível até as 20h45min (de Brasília) da próxima segunda-feira, 29.
Ocupando a 12ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos conquistados, o Ceará chegará ao Morumbis vindo de dois empates na competição, contra Vasco e Bahia. Já o Tricolor Paulista vai para o duelo vindo de uma eliminação para a LDU-EQU, na Copa Libertadores, e sob o pior momento sob o comando de Hernán Crespo na temporada.