Próximo adversário do Ceará, São Paulo perde em casa e cai na Libertadores

Atualmente o São Paulo vive o pior momento na temporada sob o comando de Crespo / Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Próximo adversário do Ceará no Brasileirão, o São Paulo se despediu da Copa Libertadores em meio ao seu pior momento sob o comando de Hernán Crespo na temporada. Na noite dessa quinta-feira, 25, o Tricolor recebeu a LDU, do Equador, comandada por Tiago Nunes, no Morumbis, em São Paulo, e acabou derrotado por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Jeison Medina. No jogo de ida, disputado no último dia 18, os são-paulinos já haviam sofrido revés por 2 a 0, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU), e precisavam reverter o placar em casa — missão que não se concretizou. Assim, a equipe deu adeus ao torneio continental pela terceira vez consecutiva nas quartas de final.