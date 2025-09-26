Próximo adversário do Ceará, São Paulo perde em casa e cai na Libertadores

Próximo adversário do Ceará, São Paulo perde em casa e cai na LibertadoresNa noite desta quinta-feira, 25, o Tricolor recebeu a LDU, de Tiago Nunes, no MorumBis e acabou derrotado por 1 a 0
Próximo adversário do Ceará no Brasileirão, o São Paulo se despediu da Copa Libertadores em meio ao seu pior momento sob o comando de Hernán Crespo na temporada. Na noite dessa quinta-feira, 25, o Tricolor recebeu a LDU, do Equador, comandada por Tiago Nunes, no Morumbis, em São Paulo, e acabou derrotado por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Jeison Medina.
No jogo de ida, disputado no último dia 18, os são-paulinos já haviam sofrido revés por 2 a 0, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU), e precisavam reverter o placar em casa — missão que não se concretizou. Assim, a equipe deu adeus ao torneio continental pela terceira vez consecutiva nas quartas de final.
Além da eliminação, o retrospecto recente do time do Morumbis é ruim. Desde o retorno de Crespo, em 18 de junho, o São Paulo disputou 18 partidas, com oito vitórias, quatro empates e seis derrotas. O dado mais alarmante é que quatro desses reveses ocorreram nas últimas cinco apresentações.
Entre eles, estão os dois diante da LDU, além do 1 a 0 para o Cruzeiro e o clássico contra o Santos, perdido por 1 a 0 no último domingo, 21. O único resultado positivo do Tricolor neste recorte foi sobre o Botafogo.
Se a fase do São Paulo não é das melhores, a do Alvinegro de Porangabuçu é semelhante. Nos cinco embates mais recentes, a equipe de Léo Condé conquistou três empates e sofreu duas derrotas. Tal desempenho faz com que o embate da próxima segunda-feira, 29, às 20 horas, no Morumbis, pela 25ª rodada da Série A, possa servir para resgatar o bom momento de uma das equipes.
Últimos cinco jogos de São Paulo e Ceará
São Paulo
- São Paulo 0x1 LDU
- Santos 1x0 São Paulo
- LDU 2x0 São Paulo
- São Paulo 1x0 Botafogo
- Cruzeiro 1x0 São Paulo
Ceará
- Ceará 1x1 Bahia
- Vasco 2x2 Ceará
- Ceará 0x1 Juventude
- Grêmio 0x0 Ceará
- Bahia 1x0 Ceará