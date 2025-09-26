Bruno Ferreira comenta expectativas para jogo contra o São Paulo

"Temos que jogar com inteligência", diz Bruno Ferreira sobre jogo contra o São PauloQuestionado sobre qual estratégia pode ser utilizada no duelo contra o Soberano, o arqueiro valorizou a qualidade da equipe cearense nas transições
O goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 26, no CT Carlos de Alencar Pinto. Antecedendo o duelo contra o São Paulo, que ocorre nesta segunda-feira, 29, o arqueiro falou sobre a fase atual do time e a preparação para o jogo contra o Tricolor.
Questionado sobre qual estratégia pode ser utilizada no duelo contra o Soberano, o arqueiro valorizou a qualidade do Ceará nas transições ofensivas e fez comentários positivos sobre o sistema defensivo do time.
"Temos que jogar com inteligência, o São Paulo é uma equipe muito qualificada, não é porque somos o Ceará que temos que jogar para frente e buscar o gol. Vamos sentir a partida, usar o que temos de melhor que é o contra-ataque. No meu ponto de vista, estamos fazendo bons jogos fora de casa, conseguimos controlar bem, defendemos bem e precisamos explorar nossa melhor arma, o contra-ataque", disse o jogador
Com somente duas vitórias nos últimos 12 jogos, o Vovô passa pelo seu momento de maior oscilação na temporada. A equipe alterna entre bons e maus jogos, além de perder pontos preciosos contra equipes de menor nível técnico, como o Juventude-RS.
Sobre o período sem triunfos, Bruno Ferreira avalia que a equipe vem desempenhando um bom futebol e que o nível de dificuldade da primeira divisão é muito elevado.
"Estamos a um bom tempo sem vencer e temos que controlar bem a ansiedade, porque pode nos atrapalhar. Não tem nada perdido, a gente vem fazendo bons jogos, são jogos difíceis, a série A é muito difícil. Acho que todo ponto é importante, seja o ponto obtido contra o Vasco ou contra o Bahia, o ponto contra o Juventude seria importante, mas tomamos um gol no final. Às vezes o empate não é ruim e a gente tem que aprender a valorizar isso", comenta.
Ajuda dos companheiros
Menos experiente na primeira divisão do futebol nacional, Bruno Ferreira mencionou a ajuda que recebe dos companheiros de posição. Segundo o arqueiro, o trabalho desenvolvido com os preparadores da equipe, mas as dicas fornecidas por Richard e Fernando Miguel, são a chave para as boas partidas.
"A preparação vem desde o começo do ano, né, já na pré-temporada. Os trabalhos com o Tafarel (apelido de Everaldo Santana) e o Marcão (preparadores de goleiros da equipe) vem sendo muito importante para mim. Além do trabalho, também converso muito com os outros goleiros, Richard e Fernando Miguel. Eles passam muitas dicas e experiências também, tem me ajudado bastante. Eles já jogaram Série A, conhece todos os estádios, todos os atalhos", afirma.