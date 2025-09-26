Bruno Ferreira comenta expectativas para jogo contra o São Paulo

Goleiro Bruno Ferreira é titular do Ceará na temporada 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 26, no CT Carlos de Alencar Pinto. Antecedendo o duelo contra o São Paulo, que ocorre nesta segunda-feira, 29, o arqueiro falou sobre a fase atual do time e a preparação para o jogo contra o Tricolor. Questionado sobre qual estratégia pode ser utilizada no duelo contra o Soberano, o arqueiro valorizou a qualidade do Ceará nas transições ofensivas e fez comentários positivos sobre o sistema defensivo do time.