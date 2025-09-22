Ceará somou apenas 5 pontos nos últimos 7 jogos em casa no Brasileirão; veja

Ceará somou apenas 5 pontos nos últimos 7 jogos em casa no Brasileirão; vejaBaixo número é resultado de apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas do time alvinegro como mandante no período
Antes trunfo, o "fator casa" perdeu força para o Ceará nos jogos recentes da equipe pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nas seis primeiras partidas como mandante pelo certame, o time alvinegro venceu quatro, empatou uma e perdeu outra — desempenho que fez o Vovô figurar na primeira página da tabela.
Agora, porém, o cenário é contrastante. No recorte dos últimos sete duelos disputados em solo cearense, o Alvinegro de Porangabuçu somou apenas cinco dos 21 pontos possíveis. O baixo número é resultado de apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas no período.
Em casa, o time comandado por Léo Condé sofreu três reveses seguidos para Atlético-MG, Corinthians e Mirassol. Depois, empatou com Flamengo e venceu o Red Bull Bragantino. Na sequência, perdeu para o Juventude e empatou com o Bahia no último sábado, 20.
Recorte dos últimos 7 jogos do Ceará em casa na Série A:
- Ceará 1x1 Bahia
- Ceará 0x1 Juventude
- Ceará 1x0 Red Bull Bragantino
- Ceará 1x1 Flamengo
- Ceará 0x2 Mirassol
- Ceará 0x1 Corinthians
- Ceará 0x1 Atlético-MG