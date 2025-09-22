Ceará somou apenas 5 pontos nos últimos 7 jogos em casa no Brasileirão; veja

Baixo número é resultado de apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas do time alvinegro como mandante no período

Antes trunfo, o "fator casa" perdeu força para o Ceará nos jogos recentes da equipe pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nas seis primeiras partidas como mandante pelo certame, o time alvinegro venceu quatro, empatou uma e perdeu outra — desempenho que fez o Vovô figurar na primeira página da tabela.

Agora, porém, o cenário é contrastante. No recorte dos últimos sete duelos disputados em solo cearense, o Alvinegro de Porangabuçu somou apenas cinco dos 21 pontos possíveis. O baixo número é resultado de apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas no período.