Ceará somou apenas 5 pontos nos últimos 7 jogos em casa no Brasileirão; veja

Baixo número é resultado de apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas do time alvinegro como mandante no período
Autor João Pedro Oliveira
Antes trunfo, o "fator casa" perdeu força para o Ceará nos jogos recentes da equipe pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nas seis primeiras partidas como mandante pelo certame, o time alvinegro venceu quatro, empatou uma e perdeu outra — desempenho que fez o Vovô figurar na primeira página da tabela.

Agora, porém, o cenário é contrastante. No recorte dos últimos sete duelos disputados em solo cearense, o Alvinegro de Porangabuçu somou apenas cinco dos 21 pontos possíveis. O baixo número é resultado de apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas no período.

Em casa, o time comandado por Léo Condé sofreu três reveses seguidos para Atlético-MG, Corinthians e Mirassol. Depois, empatou com Flamengo e venceu o Red Bull Bragantino. Na sequência, perdeu para o Juventude e empatou com o Bahia no último sábado, 20.

Recorte dos últimos 7 jogos do Ceará em casa na Série A:

  • Ceará 1x1 Bahia 
  • Ceará 0x1 Juventude
  • Ceará 1x0 Red Bull Bragantino
  • Ceará 1x1 Flamengo 
  • Ceará 0x2 Mirassol
  • Ceará 0x1 Corinthians
  • Ceará 0x1 Atlético-MG

