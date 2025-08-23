Ceará segura empate contra o Grêmio e dorme entre os dez primeiros

Rafael Ramos, lateral do Ceará, durante jogo contra o Grêmio / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará segurou a pressão do Grêmio em Porto Alegre e empatou por 0 a 0 na noite deste sábado, 23, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com boa atuação defensiva, o Alvinegro conquistou um ponto valioso longe de seus domínios e vai dormir na primeira página da tabela da competição, entre os dez primeiros.

Agora, a equipe de Léo Condé ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, somando 26 pontos. Na partida, não teve vida fácil, mas conseguiu se manter organizado em maior parte do duelo para não sair derrotado. Ofensivamente, o Alvinegro também teve suas chances, com Pedro Raul e Galeano, mas não conseguiu balançar as redes.



O Jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo Grêmio tentando tomar as ações e o Ceará, que entrou com três volantes novamente, em busca de contra-ataques. O time da casa rondou a área cearense em cruzamentos, mas encontrou uma defesa atenta e bem posicionada. Bruno Ferreira fez duas intervenções importantes, em finalizações de Alysson e Edenilson, evitando o gol dos gaúchos.

A principal alternativa do Grêmio era subir pelo lado direito ofensivo e buscar cruzamentos na ponta da área até a segunda trave, entre o lateral Fabiano e o zagueiro Marllon — dupla do Ceará. Por sua vez, o Ceará até esboçou uma pressão alta no início, mas baixou as linhas para atuar em outra estratégia, mais cuidadosa.

A melhor chegada do Ceará ocorreu aos 28 minutos, quando começou a soltar mais as amarras defensivas e Pedro Raul aplicou uma caneta em Balbuena, invadiu a área, mas acabou perdendo a chance diante de Tiago Volpi. Logo depois, no minuto seguinte, o Grêmio respondeu com bola na trave de Braithwaite, no lance mais perigoso da etapa inicial, em que Alex Santana desperdiçou o rebote.

O equilíbrio entre a insistência tricolor e a disciplina defensiva alvinegra levou o jogo para o intervalo sem alteração no placar. No segundo tempo, o panorama se manteve: o Grêmio com a posse — mas com poucas alternativas — e o Ceará recuado, apostando em transições rápidas, mas as equipes ficaram ainda mais monótonas.

