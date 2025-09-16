Ceará busca fim de jejum contra o Bahia para voltar ao G10

Duelo entre as duas equipes pela Copa Copa do Nordeste / Crédito: JHONY PINHO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Ceará terá neste sábado, 20, a quarta oportunidade de voltar a vencer o Bahia. A equipe baiana defende uma invencibilidade de sete partidas contra os cearenses e não é superada pelo Vovô há quatro anos. O duelo deste fim de semana ocorre às 18h30min da Arena Castelão. Em caso de triunfo do Vovô, a equipe irá aos 30 pontos e pode retornar ao G10 do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados dos jogos de Corinthians e Fluminense.