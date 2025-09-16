Ceará busca fim de jejum contra o Bahia para voltar ao G10

Ceará busca fim de jejum contra o Bahia para voltar ao G10A equipe baiana defende uma invencibilidade de sete partidas contra os cearenses e não é superada pelo Vovô há quatro anos
O Ceará terá neste sábado, 20, a quarta oportunidade de voltar a vencer o Bahia. A equipe baiana defende uma invencibilidade de sete partidas contra os cearenses e não é superada pelo Vovô há quatro anos. O duelo deste fim de semana ocorre às 18h30min da Arena Castelão.
Em caso de triunfo do Vovô, a equipe irá aos 30 pontos e pode retornar ao G10 do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados dos jogos de Corinthians e Fluminense.
A última vitória alvinegra sobre os Tricolores foi no dia 1º de maio de 2021, quando Jael marcou de falta e no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), garantiu a vantagem da final da Copa do Nordeste daquela temporada.
Desde então, foram outros sete confrontos, com seis vitórias do Bahia e somente um empate. Entre estas vitórias, está justamente o jogo da volta da final citada, vencida pelos visitantes por 2 a 1 e a equipe baiana terminou campeã do nordeste nos pênaltis.
Leia mais
Em 2025, foram três confrontos, onde o Vovô conseguiu ser competitivo e vendeu caro os resultados. O primeiro foi um 3 a 2 pela primeira fase da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), onde o Tricolor da Boa Terra utilizou uma equipe alternativa, abriu 3 a 0 e viu a equipe visitante ganhar terreno, diminuir a vantagem e brigar por um empate nos minutos finais.
No Campeonato Brasileiro, os times ficaram frente a frente pela quinta rodada do campeonato. Novamente na Fonte Nova, as equipes fizeram um jogo parelho e o Bahia saiu vencedor pela vantagem de um gol. Everton Ribeiro, aos 14 minutos de acréscimo da segunda etapa, fez de pênalti e manteve a invencibilidade do Bahia de pé.
O embate mais recente entre as equipes foi válido pela semifinal da Copa do Nordeste, em jogo novamente disputado na capital baiana. Com um gol do atacante Tiago, no último lance do jogo, o Bahia venceu mais um duelo entre as equipes e eliminou o Vovô da competição regional.
Ao contrário dos jogos citados, o atual momento da equipe baiana não é positivo. O time vem de uma derrota para o Cruzeiro, de virada, e de uma eliminação perante o Fluminense na Copa do Brasil. Fora de casa, os baianos pretendem retomar a boa forma e retornar ao G4, uma vez que foram ultrapassados pelo Mirassol na tabela.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente