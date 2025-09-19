Diretor da base do Ceará elogia Guilherme após título: "Postura e profissionalismo"Israel Portela exaltou a postura do atleta, que deixou o time profissional e foi reintegrado à categoria sub-20 para a disputa da Copa do Nordeste, vencida pelo Vovô na quarta-feira, 17
Diretor das categorias de base do Ceará, Israel Portela elogiou o atacante Guilherme em entrevista exclusiva concedida ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 19. Na ocasião, o dirigente exaltou a postura do atleta, que deixou o time profissional e foi reintegrado à categoria sub-20 para a disputa da Copa do Nordeste, vencida pelo Vovô na quarta-feira, 17.
"Um dos fatores mais difíceis da base é justamente o processo de transição do garoto para o profissional. Eu estava falando aqui pro Guilherme, quando ele sobe, fica mais bonito, né? Aparecem mais amigos, etc. Gostaria até de parabenizá-lo, que, nesse período que estou como diretor da base, talvez foi o atleta mais profissional que desceu do profissional pra integrar o sub-20. O cara que desce do profissional tem que ser exemplo para que os outros se espelhem. Então assim, é parabenizar o Guilherme pela postura e profissionalismo", comentou.
Aos 20 anos, o centroavante integrou o time principal de janeiro a agosto, quando disputou 16 partidas e marcou um gol, além de contribuir com uma assistência. Ele foi reintegrado ao sub-20 do clube para reforçar o Vovô no Nordestão da categoria. O resultado foi positivo: quatro jogos e três gols marcados, sendo um na final do certame ante o Bahia.
Com o encerramento da Lampions e o título inédito conquistado, Guilherme agora vive a expectativa de voltar ao time profissional. Na posição, ele pode concorrer com Pedro Raul e Lucca, recém-contratado.
