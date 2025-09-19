Dirigente diz que título da Copa do Nordeste Sub-20 foi o maior da base do Ceará

A inédita conquista do Nordestão Sub-20 pelo Ceará foi classificada por Israel Portela, diretor das categorias de base do clube, como mais importante que o título do Brasileirão de Aspirantes de 2021

Questionado sobre o peso da conquista no Nordestão Sub-20 , Israel fez um paralelo com outro importante título do Vovô na base: o Brasileirão de Aspirantes, torneio do qual o clube venceu em 2021. Para o dirigente, apesar da grande relevância da taça nacional, a equipe fez uso de jogadores do profissional na decisão.

“É o título mais importante da história da base”. Foi assim que Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará, definiu a conquista do clube na Copa do Nordeste Sub-20 . A fala do dirigente sobre o feito inédito obtido pelo Vovô na categoria aconteceu durante entrevista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira, 19, na Rádio O POVO CBN .

Para ele, o título da Copa do Nordeste tornou-se maior em relação ao do Brasileiro de Aspirantes pelo fato de a equipe ser composta inteiramente por jogadores da categoria ou até mais novos, além do menor investimento financeiro em relação a outros grandes rivais da região, que também disputaram o torneio – dentre eles o Bahia, que fez a final com o Alvinegro.

“Eu acho que é o título mais importante da história da base. Até esse título, tínhamos o Brasileiro de Aspirantes, que o Ceará foi campeão em 2021. Mas foi um Brasileiro em que tivemos uma grande contribuição de jogadores que desceram do profissional. Naquela final, tivemos o Saulo Mineiro e o Diogo Silva”, comentou.

“Agora, não. A gente tem um sub-20 com investimento menor em comparação aos outros três grandes rivais do Nordeste. Também temos um time mais novo, com apenas três atletas que estarão com idade de profissional no próximo ano. Todos os outros integrarão a equipe sub-20. Para mim, é o título mais importante e um feito inédito, que coroa o trabalho longevo que a gente vem fazendo na base, de resiliência, compromisso e honestidade”, concluiu.