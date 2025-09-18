Lourenço desconversa sobre renovação com o Ceará, mas indica interesse em ficar

Lourenço desconversa sobre renovação com o Ceará, mas indica interesse em ficarO meio-campista afirmou, em entrevista coletiva, que ainda não recebeu nenhuma informação de seus representantes sobre a proposta do Vovô para ampliar o vínculo
Peça importante do Ceará em 2024, Lourenço voltou a ganhar espaço no time titular nas últimas partidas, momento que foi celebrado pelo meio-campista em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 18. Questionado sobre uma possível renovação contratual com o Vovô, o atleta desconversou, mas indicou o interesse de permanecer no clube até 2026.
O assunto veio à tona no último dia 10 de setembro, quando o presidente alvinegro, João Paulo Silva, revelou ter enviado uma proposta de renovação até o final de 2026 para o agente de Lourenço – o mandatário, na época, afirmou não ter recebido um retorno até então. Com um sorriso no rosto, o meia disse não ter sido informado.
Leia mais
“Rapaz, então tá faltando meus representantes apresentarem isso aí para mim. Até agora eles não conversaram comigo. Acho que não tem muito tempo essa conversa deles, mas fico feliz por essa procura do Ceará, se é que aconteceu mesmo. Se o presidente (João Paulo Silva) falou, eu vou atrás disso aí, pode ter certeza. Nos próximos dias a gente volta a falar disso (risos)”, contou.
Lourenço comenta sobre início de temporada complicada
Após um início de ano de oscilação de desempenho, Lourenço ganhou novas oportunidades na equipe titular recentemente e tem aproveitado. Sobre a fase ruim anterior, o meia explicou que perdeu boa parte da pré-temporada de janeiro por conta de uma lesão sofrida ainda em 2024, situação que o deixou atrás fisicamente e taticamente dos demais companheiros de elenco.
“No começo do ano, quando fiquei de férias, eu fui para as férias com uma lesão bem grave no adutor. Pouca gente sabe, mas eu terminei o ano com essa lesão. E, quando eu voltei, tive que tratar essa lesão, então não tive a pré-temporada toda de treinamento igual a todo o grupo. Depois, eu tentei pegar o time em andamento, mas todos já estavam treinando há tempo, evoluíram fisicamente e taticamente, e eu não consegui acompanhar. Graças a Deus, agora, no meio do campeonato, eu pude recuperar a forma física e a questão tática, então por isso voltei a jogar. Eu fico feliz por voltar a jogar”, explicou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente