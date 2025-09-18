Lourenço desconversa sobre renovação com o Ceará, mas indica interesse em ficar

Lourenço marcou o gol que abriu o placar para o Vovô / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

Peça importante do Ceará em 2024, Lourenço voltou a ganhar espaço no time titular nas últimas partidas, momento que foi celebrado pelo meio-campista em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 18. Questionado sobre uma possível renovação contratual com o Vovô, o atleta desconversou, mas indicou o interesse de permanecer no clube até 2026. O assunto veio à tona no último dia 10 de setembro, quando o presidente alvinegro, João Paulo Silva, revelou ter enviado uma proposta de renovação até o final de 2026 para o agente de Lourenço – o mandatário, na época, afirmou não ter recebido um retorno até então. Com um sorriso no rosto, o meia disse não ter sido informado.