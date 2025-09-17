Saiba quem são os destaques do Ceará campeão da Copa do Nordeste Sub-20

Saiba quem são os destaques do Ceará campeão da Copa do Nordeste Sub-20Time alvinegro ergueu a 'Orelhuda' de forma inédita após vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta da final
Dono de uma das melhores bases da Região, o Ceará se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela primeira vez na história nesta quarta-feira, 17, ao vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta da final. O duelo, disputado em Salvador (BA), foi decidido com gols Guilherme e Giulio.
Os atacantes, inclusive, são destaques da categoria no Vovô. Ao lado deles, mais três jovens chamaram atenção durante a campanha no certame regional: o zagueiro Gabriel Rocha, o volante João Gabriel e o meia-atacante Melk.
Gabriel Rocha
Titular do time alvinegro, o atleta de 20 anos é cria da categorias de base do clube e já teve passagem pelo São Paulo em 2023. No Nordestão, foi um dos pilares do Vovô ao contribuir diretamente com a solidez da defesa, que sofreu apenas quatro gols.
João Gabriel
Contratado pelo Ceará em julho junto ao Atlético-GO, o volante de 19 anos mostrou boa capacidade técnica e visão de jogo quando foi acionado na Lampions Sub-20.
Melk
No clube alvinegro desde 2022, Melk é apontado como uma das joias da Cidade Vozão. Camisa 10 da equipe, ele somou um gol nos sete jogos disputados na competição.
Giulio
Grande destaque das finais contra o Bahia, o ponta marcou gol tanto no jogo de ida quanto no da volta e foi crucial para a conquista do título. Cria da base do Palmeiras, o camisa 11 chegou ao clube em agosto e, desde então, é titular absoluto na categoria.
Guilherme
Centroavante do Ceará e com partidas disputadas no profissional neste ano, Guilherme marcou três gols em sete jogos da Copa do Nordeste Sub-20, um deles sendo o que abriu o placar nesta quarta-feira, 17.