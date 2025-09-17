Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba quem são os destaques do Ceará campeão da Copa do Nordeste Sub-20

Time alvinegro ergueu a 'Orelhuda' de forma inédita após vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta da final
Dono de uma das melhores bases da Região, o Ceará se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela primeira vez na história nesta quarta-feira, 17, ao vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta da final. O duelo, disputado em Salvador (BA), foi decidido com gols Guilherme e Giulio.

Os atacantes, inclusive, são destaques da categoria no Vovô. Ao lado deles, mais três jovens chamaram atenção durante a campanha no certame regional: o zagueiro Gabriel Rocha, o volante João Gabriel e o meia-atacante Melk.

Gabriel Rocha

Titular do time alvinegro, o atleta de 20 anos é cria da categorias de base do clube e já teve passagem pelo São Paulo em 2023. No Nordestão, foi um dos pilares do Vovô ao contribuir diretamente com a solidez da defesa, que sofreu apenas quatro gols. 

João Gabriel

Contratado pelo Ceará em julho junto ao Atlético-GO, o volante de 19 anos mostrou boa capacidade técnica e visão de jogo quando foi acionado na Lampions Sub-20. 

Melk

No clube alvinegro desde 2022, Melk é apontado como uma das joias da Cidade Vozão. Camisa 10 da equipe, ele somou um gol nos sete jogos disputados na competição.

Giulio

Grande destaque das finais contra o Bahia, o ponta marcou gol tanto no jogo de ida quanto no da volta e foi crucial para a conquista do título. Cria da base do Palmeiras, o camisa 11 chegou ao clube em agosto e, desde então, é titular absoluto na categoria.

Guilherme

Centroavante do Ceará e com partidas disputadas no profissional neste ano, Guilherme marcou três gols em sete jogos da Copa do Nordeste Sub-20, um deles sendo o que abriu o placar nesta quarta-feira, 17. 

