Saiba quem são os destaques do Ceará campeão da Copa do Nordeste Sub-20

Ceará se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela 1ª vez ao superar o Bahia / Crédito: Wellerson Gomes/CearaSC

Dono de uma das melhores bases da Região, o Ceará se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela primeira vez na história nesta quarta-feira, 17, ao vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta da final. O duelo, disputado em Salvador (BA), foi decidido com gols Guilherme e Giulio. Os atacantes, inclusive, são destaques da categoria no Vovô. Ao lado deles, mais três jovens chamaram atenção durante a campanha no certame regional: o zagueiro Gabriel Rocha, o volante João Gabriel e o meia-atacante Melk.