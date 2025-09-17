João Paulo Silva exalta título inédito da Copa do Nordeste Sub-20: "Do tamanho do Ceará"Com a conquista, a equipe comandada pelo técnico Alison Henry coroa uma campanha de sete jogos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota
Presidente do Ceará, João Paulo Silva celebrou a conquista inédita do clube na Copa do Nordeste Sub-20 nesta quarta-feira, 17. Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Alvinegro venceu o Bahia por 2 a 0 e se sagrou campeão do certame pela primeira vez na história.
"Uma vitória grande, do tamanho do Ceará. Está todo mundo de parabéns: atletas, comissão técnica, diretoria. É um título de campeão do Nordeste de forma inédita. Esse título também é para o nosso torcedor, que tenho certeza que estava na nossa capital apoiando", exaltou o mandatário.
Na partida de ida da decisão, disputada no Estádio Presidente Vargas, na quarta passada, 10, o time cearense foi derrotado por 2 a 1, mas conseguiu a virada fora de casa e levantou o título regional com gols de Guilherme e Giulio.
Com a conquista, a equipe comandada pelo técnico Alison Henry coroa uma campanha de sete jogos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ao todo, o time marcou nove gols e sofreu quatro. No caminho até a decisão, eliminou Sport e o rival Fortaleza, nas quartas e semifinais, respectivamente.