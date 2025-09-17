João Paulo Silva exalta título inédito da Copa do Nordeste Sub-20: "Do tamanho do Ceará"

Com a conquista, a equipe comandada pelo técnico Alison Henry coroa uma campanha de sete jogos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota

Presidente do Ceará, João Paulo Silva celebrou a conquista inédita do clube na Copa do Nordeste Sub-20 nesta quarta-feira, 17. Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Alvinegro venceu o Bahia por 2 a 0 e se sagrou campeão do certame pela primeira vez na história.

"Uma vitória grande, do tamanho do Ceará. Está todo mundo de parabéns: atletas, comissão técnica, diretoria. É um título de campeão do Nordeste de forma inédita. Esse título também é para o nosso torcedor, que tenho certeza que estava na nossa capital apoiando", exaltou o mandatário.