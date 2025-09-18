Bahia pode ter até nove desfalques contra o Ceará na Série A; confira

Caio Alexandre é dúvida para o jogo contra o Ceará. / Crédito: Reprodução/EC Bahia

Próximo adversário do Ceará, o Bahia terá um elenco limitado à disposição para o duelo contra o Ceará, podendo ter até nove desfalques por lesão. O Esquadrão visita o Vovô neste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A.

Após a derrota para o Cruzeiro na rodada passada, o Bahia deixou o G-4, perdendo a quarta posição para o Mirassol, que venceu o Grêmio. Agora, o Esquadrão tenta retornar ao pelotão da frente diante do Vovô. Com foco total no duelo contra o Alvinegro, o elenco tricolor se reapresentou nessa terça-feira, 17, e iniciou a preparação sob o comando de Rogério Ceni.