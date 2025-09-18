Bahia pode ter até nove desfalques contra o Ceará na Série A; confira

Bahia pode ter até nove desfalques contra o Ceará na Série A; confiraEsquadrão visita o Alvinegro de Porangabuçu neste sábado, 20, às 18h30min, em duelo da 24ª rodada da Série A
Próximo adversário do Ceará, o Bahia terá um elenco limitado à disposição para o duelo contra o Ceará, podendo ter até nove desfalques por lesão. O Esquadrão visita o Vovô neste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A.
Após a derrota para o Cruzeiro na rodada passada, o Bahia deixou o G-4, perdendo a quarta posição para o Mirassol, que venceu o Grêmio. Agora, o Esquadrão tenta retornar ao pelotão da frente diante do Vovô. Com foco total no duelo contra o Alvinegro, o elenco tricolor se reapresentou nessa terça-feira, 17, e iniciou a preparação sob o comando de Rogério Ceni.
Na reapresentação, o zagueiro David Duarte, o goleiro João Paulo e o atacante Erick Pulga, ex-Ceará, realizaram fisioterapia no departamento médico e estão em recuperação de lesão.
Leia mais
Além deles, os atacantes Tiago, Ademir e Ruan Pablo, o meio-campista Erick, o zagueiro Kanu e o volante Caio Alexandre, ex-Fortaleza, estão em fase final de transição. O grupo participou de trabalhos isolados, mas ainda não foi liberado para treinar com o restante da equipe. Assim, todos permanecem como dúvida para o jogo na Capital.
Dentre os possíveis desfalques por lesão, quatro jogadores são considerados titulares da equipe baiana: David Duarte, Caio Alexandre, Ademir e Erick Pulga.
Problemas de lesão entre os jogadores têm sido recorrentes no Bahia ao longo da temporada. O clube, aliás, é o que mais jogou no Brasil em 2025, somando 63 partidas oficiais desde janeiro. O calendário apertado tem sido apontado como um dos fatores para o elevado número de baixas.
Em entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, Rogério Ceni havia projetado a baixa expectativa de retornos do elenco para o jogo contra o Ceará. "Eu não consigo prever (retornos). Mesmo assim, em condições físicas ideais, mesmo que (David Duarte) já esteja recuperado, dificilmente (o Bahia terá algum retorno)”, disse.