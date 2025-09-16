Próximo rival do Ceará, Bahia perde em casa de virada para o Cruzeiro e deixa o G-4

Bahia foi derrotado de virada pelo Cruzeiro no Brasileirão 2025 / Crédito: Divulgação/EC Bahia

Próximo adversário do Ceará, o Bahia recebeu o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, na noite dessa segunda-feira, 15, encerrando a 23ª rodada da Série A. O time de Rogério Ceni abriu o placar com Jean Lucas, mas viu a Raposa reagir e virar o jogo com gols de Luis Sinisterra e Gabigol. Esta, aliás, foi a primeira derrota do Bahia como mandante na competição. Com o resultado, o Esquadrão deixou o G-4, sendo ultrapassado pelo Mirassol, que chegou a 38 pontos, dois a mais que a equipe baiana.