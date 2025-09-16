Próximo rival do Ceará, Bahia perde em casa de virada para o Cruzeiro e deixa o G-4

Próximo rival do Ceará, Bahia perde em casa de virada para o Cruzeiro e deixa o G-4Rival do Vovô perdeu a invecibilidade como mandante e terminou a rodada em quinto lugar na tabela
Próximo adversário do Ceará, o Bahia recebeu o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, na noite dessa segunda-feira, 15, encerrando a 23ª rodada da Série A. O time de Rogério Ceni abriu o placar com Jean Lucas, mas viu a Raposa reagir e virar o jogo com gols de Luis Sinisterra e Gabigol.
Esta, aliás, foi a primeira derrota do Bahia como mandante na competição. Com o resultado, o Esquadrão deixou o G-4, sendo ultrapassado pelo Mirassol, que chegou a 38 pontos, dois a mais que a equipe baiana.
Buscando retornar ao pelotão da frente, o Tricolor de Aço agora concentra forças no duelo contra o Ceará. As equipes se enfrentam neste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão.
Também de olho no compromisso, o elenco do Ceará se reapresenta nesta terça-feira, 16, e inicia preparativos com atividades regenerativas com os atletas que atuaram no empate contra o Vasco, enquanto os demais realizam treinos na academia e no campo.
Ocupando o 11º lugar na tabela, com 27 pontos, o Ceará tenta voltar ao G-10. Para isso, precisará encerrar um tabu de quatro anos sem vencer o Bahia, já que o último triunfo sobre o Tricolor ocorreu no jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2021, quando o Vovô venceu por 1 a 0. Desde então, em sete jogos, o time baiano anotou seis vitórias e um empate.
Focado no confronto, o técnico Léo Condé ressaltou a importância do fator casa para o Ceará: “Agora temos uma semana importante contra um grande adversário, um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Mas a gente tem capacidade, diante do nosso torcedor, de fazer um jogo forte e estruturado, como já fizemos em partidas recentes contra o Red Bull Bragantino, contra o Flamengo. A gente espera conseguir um bom resultado em casa.”