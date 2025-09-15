Condé exalta partida do Ceará e valoriza "ponto importante" diante do Vasco

Condé exalta partida do Ceará e valoriza "ponto importante" diante do VascoFora de casa, o Alvinegro buscou o empate nos acréscimos da partida
Enfrentando o Vasco em São Januário, o Ceará esteve duas vezes em desvantagem no placar, mas conseguiu buscar o empate em ambas as ocasiões. Técnico do clube, Léo Condé avaliou de forma positiva a atuação da equipe e destacou a importância do ponto conquistado fora de casa.
“Foi um jogo movimentado e é claro que a gente sempre trabalha com o objetivo de vencer, independente de jogar em casa ou fora, mas, diante das circunstâncias do jogo, a gente leva um ponto importante para casa contra um grande adversário”, disse Condé.
Pressionado desde o apito inicial, o Ceará de Condé manteve a calma e não perdeu a boa leitura do jogo, mesmo após o primeiro gol. Já no segundo tempo, após sofrer a virada do cruzmaltino, o Vovô novamente empatou nos acréscimos com gol de Pedro Henrique.
“Conseguimos construir boas jogadas, principalmente pelos lados e pelos corredores. A gente poderia ter arriscado e pressionado mais no início, mas a partir do momento que a gente conseguiu exercer isso bem, adiantamos um pouco as nossas linhas, principalmente as de defesa, que ficaram mais próximas do setor de meio e conseguimos roubar boas bolas”, analisou o treinador.
“O Campeonato é muito equilibrado, todos os jogos têm um grau de dificuldade elevado e a gente tem potencializado aquilo que tem feito de bom, que é ser uma equipe que marca bem, uma equipe bem estruturada e compacta, e que consegue entender os momentos de marcar um pouco mais alto e sair em transição”, completou.
Próximo desafio
O Ceará volta a campo neste sábado, 20, às 18h30, quando receberá o Bahia na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A. De olho no confronto, Condé reforçou a força do Alvinegro de Porangabuçu diante da torcida.
“Agora temos uma semana importante contra um grande adversário, um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Mas a gente tem capacidade, diante do nosso torcedor, de fazer um jogo forte e estruturado, como já fizemos em partidas recentes contra o Red Bull Bragantino, contra o Flamengo. A gente espera conseguir um bom resultado em casa”, finalizou.
Rival do Vovô, com nove pontos a mais na tabela, o Esquadrão entra em campo hoje à noite para enfrentar o Cruzeiro na Arena Fonte Nova. O duelo encerra a 23ª rodada do Brasileirão.
