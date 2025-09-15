Condé exalta partida do Ceará e valoriza "ponto importante" diante do Vasco

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Coletiva Léo Condé. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Enfrentando o Vasco em São Januário, o Ceará esteve duas vezes em desvantagem no placar, mas conseguiu buscar o empate em ambas as ocasiões. Técnico do clube, Léo Condé avaliou de forma positiva a atuação da equipe e destacou a importância do ponto conquistado fora de casa. “Foi um jogo movimentado e é claro que a gente sempre trabalha com o objetivo de vencer, independente de jogar em casa ou fora, mas, diante das circunstâncias do jogo, a gente leva um ponto importante para casa contra um grande adversário”, disse Condé.