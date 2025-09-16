Ceará abre check-in e venda de ingressos para duelo contra o Bahia no Castelão

O Vovô chega para a partida após empatar com o Vasco, fora de casa, com um a menos, enquanto o Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro em seus domínios

Após buscar um empate heroico ante o Vasco com um a menos, o Ceará receberá o Bahia no próximo sábado, 20 às 18h30min (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do no Campeonato Brasileiro. Buscando mais uma vez o apoio de seu torcedor na Arena Castelão, o Vovô abriu, nesta segunda-feira, 15, o check-in dos sócios-torcedores e as vendas dos ingressos para o embate.

Para este duelo, o preço dos bilhetes variam entre R$ 15 e R$ 280, com sete setores disponíveis para a torcida: superior e inferior norte, inferior sul, superior e inferior central, especial e premium. Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com, conforme a categoria do plano.