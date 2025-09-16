Ceará abre check-in e venda de ingressos para duelo contra o Bahia no Castelão

Ceará abre check-in e venda de ingressos para duelo contra o Bahia no CastelãoO Vovô chega para a partida após empatar com o Vasco, fora de casa, com um a menos, enquanto o Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro em seus domínios
Após buscar um empate heroico ante o Vasco com um a menos, o Ceará receberá o Bahia no próximo sábado, 20 às 18h30min (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do no Campeonato Brasileiro. Buscando mais uma vez o apoio de seu torcedor na Arena Castelão, o Vovô abriu, nesta segunda-feira, 15, o check-in dos sócios-torcedores e as vendas dos ingressos para o embate.
Para este duelo, o preço dos bilhetes variam entre R$ 15 e R$ 280, com sete setores disponíveis para a torcida: superior e inferior norte, inferior sul, superior e inferior central, especial e premium. Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com, conforme a categoria do plano.
Leia mais
Todos os ingressos podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com ou no Ceará SC App. As vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas nos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube em Porangabuçu.
Confira valores:
- Superior Norte: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia-entrada)
- Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada)