Pedro Henrique encerra jejum de 5 meses marcar gols pelo Ceará

Pedro Henrique garante empate do Ceará e encerra jejum de 5 meses sem participar de golsO atacante entrou na segunda etapa e anotou o gol que deu números finais ao confronto entre os alvinegros
O atacante Pedro Henrique foi um dos destaques da partida entre Ceará e Vasco, que terminou empatada na noite deste domingo, 14. O ofensivo entrou na segunda etapa, quando o Vovô já estava com um a menos e perdia por 2 a 1, e conseguiu marcar o gol que deu números finais ao placar em São Januário.
Com o tento, o ofensivo encerrou um jejum que já durava seis meses, posto que não marcava ou dava assistências desde a partida ante o São Paulo, em abril deste ano, quando o Ceará empatou por 1 a 1 com o clube paulista na Arena Castelão e ele foi que anotou o gol alvinegro. No período sem gols ou passes para tal, Pedro Henrique atuou em 17 partidas.
Ante o Cruzmaltino, o atacante entrou com Vina aos 39 minutos, nas vagas de Pedro Raul e Galeano. Naquela altura, o Vasco vencia com gols Coutinho e Cuesta — enquanto o Ceará havia balançado as redes uma vez Galeano — e o Vovô tinha um atleta a menos em campo, pela expulsão de Rodriguinho. Ainda assim, o ofensivo conseguiu marcar o gol de empate no quinto minuto dos acréscimos finais.
No lance decisivo, o camisa 7 aproveitou o rebote de uma finalização de Fernandinho, que também saiu do banco para participar do lance de ataque. Agora, Pedro Henrique chegou a seis gols no ano, se mantendo como o terceiro artilheiro do time, atrás apenas de Galeano (10) e Pedro Raul (13).
Ataque do Ceará volta a marcar após três jogos
Tanto o gol de Pedro Henrique como o de Galeano diante do Vasco em São Januário, quebraram um jejum incômodo do ataque do Ceará. A equipe alvinegra voltou a marcar após três partidas em branco e balançou a rede duas vezes em um mesmo jogo, algo que não acontecia há sete jogos.
A última vez que o Ceará havia anotado dois gols foi no triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no dia 27 de julho, no Mineirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, o time havia marcado apenas três vezes, sendo uma contra o Flamengo, uma diante do Bragantino e outra frente ao Palmeiras. Contra Bahia, Grêmio e Juventude, o setor ofensivo passou em branco.