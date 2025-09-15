Pedro Henrique encerra jejum de 5 meses marcar gols pelo Ceará

O último gol de Pedro Henrique havia sido contra o São Paulo, em abril de 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O atacante Pedro Henrique foi um dos destaques da partida entre Ceará e Vasco, que terminou empatada na noite deste domingo, 14. O ofensivo entrou na segunda etapa, quando o Vovô já estava com um a menos e perdia por 2 a 1, e conseguiu marcar o gol que deu números finais ao placar em São Januário. Com o tento, o ofensivo encerrou um jejum que já durava seis meses, posto que não marcava ou dava assistências desde a partida ante o São Paulo, em abril deste ano, quando o Ceará empatou por 1 a 1 com o clube paulista na Arena Castelão e ele foi que anotou o gol alvinegro. No período sem gols ou passes para tal, Pedro Henrique atuou em 17 partidas.