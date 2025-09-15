Condé concorda com expulsão de Rodriguinho em empate do Ceará com o Vasco

O lance gerou debates nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a decisão do árbitro Matheus Candançan. Contudo, em coletiva após a partida, o técnico alvinegro Léo Condé reconheceu que a arbitragem agiu corretamente.

O Ceará empatou por 2 a 2 com o Vasco , na noite do último domingo, 14, em São Januário, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Em um duelo equilibrado, o jogo ganhou novos contornos aos 27 minutos do segundo tempo, quando o meia Rodriguinho, que havia entrado em campo há poucos minutos, foi expulso após acertar o tornozelo de Cauan Barros com as travas da chuteira.

“O Rodriguinho é um jogador muito sério, trabalhador. Com certeza não foi displicente, não entrou na maldade. Ali ele chegou, infelizmente, o atleta do Vasco tirou a bola e eu acho que, depois, vendo o lance, realmente a gente vê que foi para expulsão”, avaliou Condé.

O meia, acionado aos 17 minutos da etapa final, recebeu o cartão vermelho após uma dividida na entrada da intermediária defensiva do Vovô. Na jogada, Cauan Barros antecipou o lance, e Rodriguinho acabou acertando, com as travas da chuteira, somente o tornozelo do volante cruz-maltino.

Com um jogador a menos, o Ceará, que até então fazia um jogo equilibrado fora de casa, sofreu o segundo gol do Vasco aos 34 minutos, marcado pelo zagueiro Carlos Cuesta. O alívio para a torcida alvinegra veio já nos acréscimos, quando Pedro Henrique deixou tudo igual e garantiu o ponto fora de casa.