Ataque do Ceará volta a marcar após três jogos; há sete não fazia dois gols em uma partida

O empate por 2 a 2 diante do Vasco, neste domingo, 14, em São Januário, quebrou um jejum incômodo do ataque do Ceará. A equipe alvinegra voltou a marcar após três partidas em branco e balançou a rede duas vezes em um mesmo jogo, algo que não acontecia há sete confrontos.

A última vez que o Ceará havia anotado dois gols foi no triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no dia 27 de julho, no Mineirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, o time havia marcado apenas três vezes, sendo uma contra o Flamengo, uma diante do Bragantino e outra frente ao Palmeiras. Contra Bahia, Grêmio e Juventude, o setor ofensivo passou em branco.