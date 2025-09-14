Ataque do Ceará volta a marcar após três jogos; há sete não fazia dois gols em uma partida

Ataque do Ceará volta a marcar após três jogos; há sete não fazia dois gols em uma partidaA última vez que o Ceará havia anotado dois gols foi no triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no dia 27 de julho, no Mineirão
O empate por 2 a 2 diante do Vasco, neste domingo, 14, em São Januário, quebrou um jejum incômodo do ataque do Ceará. A equipe alvinegra voltou a marcar após três partidas em branco e balançou a rede duas vezes em um mesmo jogo, algo que não acontecia há sete confrontos.
A última vez que o Ceará havia anotado dois gols foi no triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no dia 27 de julho, no Mineirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, o time havia marcado apenas três vezes, sendo uma contra o Flamengo, uma diante do Bragantino e outra frente ao Palmeiras. Contra Bahia, Grêmio e Juventude, o setor ofensivo passou em branco.
Confira os resultados dos últimos jogos do Ceará:
- 14/09/2025 – Vasco 2 x 2 Ceará – Brasileirão, R23 – (F)
- 30/08/2025 – Ceará 0 x 1 Juventude – Brasileirão, R22 – (C)
- 23/08/2025 – Grêmio 0 x 0 Ceará – Brasileirão, R21 – (F)
- 20/08/2025 – Bahia 1 x 0 Ceará – Nordestão, semifinal – (F)
- 16/08/2025 – Ceará 1 x 0 Red Bull Bragantino – Brasileirão, R20 – (C)
- 10/08/2025 – Palmeiras 2 x 1 Ceará – Brasileirão, R19 – (F)
- 03/08/2025 – Ceará 1 x 1 Flamengo – Brasileirão, R18 – (C)
- 27/07/2025 – Cruzeiro 1 x 2 Ceará – Brasileirão, R17 – (F)
Diante do Vasco, o Alvinegro reagiu depois de sair atrás com gol de Coutinho. Galeano aproveitou rebote de Paulo Baya e empatou ainda no primeiro tempo. No fim, já nos acréscimos, Pedro Henrique decretou o 2 a 2 após jogada de Fernandinho.
O resultado manteve o Ceará na 12ª colocação do Brasileirão, agora com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time comandado por Vagner Mancini será no sábado, 20, às 18h30min, contra o Bahia, na Arena Castelão.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente