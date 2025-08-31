Condé lamenta "derrota dura" para o Juventude e avalia partida do Ceará

“Uma derrota dura que a gente não esperava, mas o Campeonato Brasileiro é pesado. Enfrentamos um adversário que soube se defender. Tivemos total controle do jogo, criamos boas chances, mas o goleiro fez defesas milagrosas. Depois caímos um pouco e o adversário cresceu. Aliado também à uma arbitragem um pouco confusa que deixou o time nervoso”, disse o treinador alvinegro.

O Ceará foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0 nesse sábado, 30, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Brasileirão. O resultado marcou o segundo jogo seguido do Alvinegro sem vitória na Série A. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé avaliou o desempenho da equipe alvinegra, alfinetou a arbitragem e reconheceu o mérito do adversário.

Condé destacou que o gol do Juventude saiu justamente em um dos poucos momentos de perigo do Papo,e ressaltou a necessidade do recuperação. “Praticamente na única chance que o Juventude teve, fez o gol; um golpe duro para a gente, mas temos que trabalhar nessa pausa para se recuperar o quanto antes na competição. Independente de jogar em casa ou fora, a gente tem que dar uma resposta rápida”, completou.

Com maior volume de jogo, o Ceará criou as principais oportunidades no Gigante da Boa Vista, mas parou nas boas defesas de Jandrei. Condé admitiu a noite inspirada do goleiro adversário. “Nosso sistema defensivo está bem controlado. Hoje também criamos boas situações de gol, mas o goleiro estava em uma noite muito feliz, enfrentamos o Jandrei em uma noite inspirada”, comentou.

Na volta para o segundo tempo, Condé promoveu cinco substituições, que, aliás, foram alvo de críticas da torcida. Questionado sobre as mudanças, explicou as decisões tomadas. “Fiz as substituições no intuito de vencer o jogo. Nesse momento o Vina não conseguiria jogar um tempo inteiro, então trouxemos o Aylon para dentro e colocamos o Pedro Henrique pelo lado do campo, depois queríamos o Sobral com um pouco mais de força para que o Vina tivesse mais liberdade”, justificou o técnico.

Com duas semanas de intervalo até o próximo compromisso, o Vovô volta a campo apenas no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. “Vamos aproveitar essas duas semanas para conhecer melhor os atletas que chegaram e recuperar atletas importantes”, afirmou Condé.