Ceará tem quase 60% de chances de Sul-Americana e menos de 5% de rebaixamento

A baixa probabilidade de descenso é resultado da campanha sólida dos comandados de Condé nesta Série A

Ao fim da 21ª rodada do Brasileirão, o Ceará, com o empate diante do Grêmio-RS e os demais resultados, ampliou para sete pontos a diferença em relação ao Vitória-BA, 17º colocado, primeiro clube na zona de rebaixamento, e aumentou as chances de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente o Alvinegro possui 4,9% de chances de cair para a Série B.