Ceará tem quase 60% de chances de Sul-Americana e menos de 5% de rebaixamento

Ceará tem quase 60% de chances de Sul-Americana e menos de 5% de rebaixamentoA baixa probabilidade de descenso é resultado da campanha sólida dos comandados de Condé nesta Série A
Ao fim da 21ª rodada do Brasileirão, o Ceará, com o empate diante do Grêmio-RS e os demais resultados, ampliou para sete pontos a diferença em relação ao Vitória-BA, 17º colocado, primeiro clube na zona de rebaixamento, e aumentou as chances de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente o Alvinegro possui 4,9% de chances de cair para a Série B.
Ainda segundo a UFMG, o Vovô é a terceira equipe com maior probabilidade de terminar o campeonato com uma vaga na Sul-Americana: 58,4% — atrás somente de RB Bragantino (63,7%) e Fluminense (61,4%). Caso tal probabilidade se confirme, o escrete de Porangabuçu voltaria a disputar competições internacionais após três temporadas.
Leia mais
Com a boa campanha no Brasileirão, até o fim desta rodada, os comandados de Condé têm maior probabilidade de terminar a Série A entre os classificados para a Copa Libertadores (9,5%) do que entre os rebaixados da competição.
O baixo risco de descenso é resultado da campanha sólida Ceará nesta Série A. Nos 20 jogos que disputou na competição, o Alvinegro venceu sete, empatou cinco e foi superado em oito ocasiões.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente