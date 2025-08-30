Eder lamenta derrota do Ceará, mas destaca boa atuação defensiva

Sofrendo gol nos acréscimos, o Ceará foi derrotado pelo Juventude em pleno Castelão na noite deste sábado, 30, pela 22ª rodada da Série A. Com o resultado, o Alvinegro chega ao segundo jogo sem vencer no Brasileirão. Em entrevista após a partida, o zagueiro Éder lamentou o resultado e destacou a atuação do Ceará, que dominou a partida, apesar da baixa eficiência na finalização.

“Sistema defensivo muito bem arrumado, acho que tivemos um volume de jogo bacana, com imposições e chances, mas infelizmente não fomos eficientes nesta tarde. A gente estava em uma constância boa com a bola no pé e muito bem defensivamente, mas tem coisas no futebol que não dá pra explicar. Mas a gente não pode baixar a cabeça, porque a gente tem feito bons jogos, apesar da derrota hoje”, disse o jogador.