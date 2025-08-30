Eder lamenta derrota do Ceará, mas destaca boa atuação defensiva

Eder lamenta derrota do Ceará, mas destaca boa atuação defensivaAlvinegro de Porangabuçu foi derrotado pelo Juventude com gol nos acréscimos
Sofrendo gol nos acréscimos, o Ceará foi derrotado pelo Juventude em pleno Castelão na noite deste sábado, 30, pela 22ª rodada da Série A. Com o resultado, o Alvinegro chega ao segundo jogo sem vencer no Brasileirão. Em entrevista após a partida, o zagueiro Éder lamentou o resultado e destacou a atuação do Ceará, que dominou a partida, apesar da baixa eficiência na finalização.
“Sistema defensivo muito bem arrumado, acho que tivemos um volume de jogo bacana, com imposições e chances, mas infelizmente não fomos eficientes nesta tarde. A gente estava em uma constância boa com a bola no pé e muito bem defensivamente, mas tem coisas no futebol que não dá pra explicar. Mas a gente não pode baixar a cabeça, porque a gente tem feito bons jogos, apesar da derrota hoje”, disse o jogador.
“Tivemos um volume legal de jogo e um bom controle, foi o que a gente treinou nesses dias. Agora temos que traduzir tudo isso em gols e vitórias para alcançar nossos objetivos”, enfatizou o camisa 33.
Na tabela, o Ceará ocupa a 10ª posição, com 26 pontos somados, mas pode perder colocações até o fim da rodada.
A equipe comandada por Léo Condé terá agora um intervalo de duas semanas devido à pausa da Data Fifa. O próximo compromisso será no dia 14 de setembro, contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h30min.