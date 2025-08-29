Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vina deve ser titular no Ceará? Thiago Minhoca opina

Para Thiago Minhoca, o camisa 29 não pode ser cogitado entre os titulares para o duelo, uma vez que a baixa minutagem do atleta pode prejudicar seu desempenho e o desempenho da equipe
Autor Esportes O POVO
Esportes O POVO Autor
O meia-atacante Vina foi uma das contratações do Ceará mais bem avaliadas na atual janela de transferência. O jogador teve boa passagem pela equipe alvinegra entre 2020 e 2022 e retornou à Porangabuçu para dar mais qualidade ao elenco.

Devido ao tempo que passou sem atuar, o jogador precisou de algum tempo para recuperar o ritmo e deve ser relacionado para a partida contra o Juventude. Para Thiago Minhoca, comentarista da O POVO CBN, o camisa 29 não pode ser cogitado entre os titulares para o duelo, uma vez que a baixa minutagem do atleta pode prejudicar seu desempenho e o desempenho da equipe.

