Ceará: quem joga e quem fica fora contra o Juventude?

O Ceará recebe o Juventude neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão (CE). Para o duelo contra a equipe gaúcha, o Vovô terá três desfalques, sendo dois por lesão e um suspenso por terceiro cartão amarelo.

No programa Esportes do Povo desta sexta-feira, 29, o repórter Horácio Neto, setorista do Ceará na rádio O POVO CBN, atualizou sobre as situações de Willian Machado, Matheus Bahia e Rafael Ramos, além de falar sobre um possível retorno de Nicolas ao time titular.