Suspenso, Willian Machado desfalca o Ceará no jogo contra o Juventude

Vovô recebe a equipe sulista neste sábado, 30, às 16 horas, no Castelão

O Ceará terá uma ausência importante na próxima rodada da Série A. O zagueiro Willian Machado está suspenso e não poderá enfrentar o Juventude neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o Grêmio e cumprirá suspensão automática.

Willian é uma das peças mais utilizadas por Léo Condé na temporada, com posto de titular absoluto no sistema defensivo. Em sua ausênciia, Léo Condé terá de buscar alternativas. A tendência é que Éder e Marcos Victor disputem a vaga deixada pelo camisa 23 na zaga.

Mais baixas no plantel

Além do desfalque de Willian Machado, o Vovô também terá outras baixas. Os laterais Rafael Ramos e Matheus Bahia são desfalques por lesão e seguem em recuperação no departamento médico.

Para o embate no Gigante da Boa Vista, o Ceará já tem 25 mil torcedores confirmados, segundo a última parcial divulgada.