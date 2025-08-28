Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galeano revela sonho de convocação para seleção paraguaia

Galeano revela sonho de convocação para seleção paraguaia

O atacante paraguaio chegou a ser pré-convocado na última data fifa e vive boa fase na atual temporada
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Antonio Galeano concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 28, no CT de Porangabuçu. A fala precede o duelo entre o Ceará e o Juventude, que ocorre neste sábado, 29, às 16 horas.

Na entrevista, o jogador comentou sobre o bom momento que vive no Alvinegro e sobre a expectativa de alcançar a seleção paraguaia. O atacante, que já foi pre-convocado, afirma que defender a alvirrubra é um sonho de infância.

"Estou muito tranquilo, fazendo meu trabalho aqui. Claro, como jogador, desde pequeno tenho o sonho de jogar pela seleção como qualquer outro atleta. Estou tranquilo e vou continuar trabalhando até o momento chegar", disse Galeano.

Leia mais

Ainda sobre a boa temporada que vive, o camisa 27 relembrou a vitória sobre o Cruzeiro, quando fez dois gols de cabeça e garantiu o 2 a 1 para o Vovô. O atleta ressaltou as características que o definem e falou sobre a emoção de ter definido aquela partida.

"Para mim, foi um dos melhores jogos que fiz na carreira. Fazer dois gols contra o Cruzeiro, líder do campeonato, é importante, fiquei feliz depois do jogo. Falei com minha esposa isso. Aqui comecei a fazer mais gols de cabeça, mas sou bom de cabeça. No Paraguai, todos os jogadores são bons de cabeça e agora é continuar fazendo nosso trabalho", disse.

Importância tática:

Notabilizado pela entrega defensiva, Galeano é peça primordial no momento onde o Ceará está sem a bola. O próximo adversário da equipe, Juventude, é um time que pressiona pouco os rivais, tendendo a tornar o Vovô dono das ações da partida.

Indagado se seu papel contra equipes mais defensivas era alterado, o jogador afirmou que seu compromisso é inalterado, independente do adversário.

"Cada jogo é diferente, cada time também é diferente. O Léo também tem o pensamento dele. Sou um jogador muito físico, que não tem problema em auxiliar os companheiros na marcação, na defesa ou no ataque. O jogo contra o Juventude vai exigir que eu trabalhe ao lado do Fabiano ou do Rafael, mas vou estar sempre no ataque para fazer meu trabalho", disse.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar