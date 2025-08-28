Galeano revela sonho de convocação para seleção paraguaia

Galeano revela sonho de convocação para seleção paraguaiaO atacante paraguaio chegou a ser pré-convocado na última data fifa e vive boa fase na atual temporada
O atacante Antonio Galeano concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 28, no CT de Porangabuçu. A fala precede o duelo entre o Ceará e o Juventude, que ocorre neste sábado, 29, às 16 horas.
Na entrevista, o jogador comentou sobre o bom momento que vive no Alvinegro e sobre a expectativa de alcançar a seleção paraguaia. O atacante, que já foi pre-convocado, afirma que defender a alvirrubra é um sonho de infância.
"Estou muito tranquilo, fazendo meu trabalho aqui. Claro, como jogador, desde pequeno tenho o sonho de jogar pela seleção como qualquer outro atleta. Estou tranquilo e vou continuar trabalhando até o momento chegar", disse Galeano.
Ainda sobre a boa temporada que vive, o camisa 27 relembrou a vitória sobre o Cruzeiro, quando fez dois gols de cabeça e garantiu o 2 a 1 para o Vovô. O atleta ressaltou as características que o definem e falou sobre a emoção de ter definido aquela partida.
"Para mim, foi um dos melhores jogos que fiz na carreira. Fazer dois gols contra o Cruzeiro, líder do campeonato, é importante, fiquei feliz depois do jogo. Falei com minha esposa isso. Aqui comecei a fazer mais gols de cabeça, mas sou bom de cabeça. No Paraguai, todos os jogadores são bons de cabeça e agora é continuar fazendo nosso trabalho", disse.
Importância tática:
Notabilizado pela entrega defensiva, Galeano é peça primordial no momento onde o Ceará está sem a bola. O próximo adversário da equipe, Juventude, é um time que pressiona pouco os rivais, tendendo a tornar o Vovô dono das ações da partida.
Indagado se seu papel contra equipes mais defensivas era alterado, o jogador afirmou que seu compromisso é inalterado, independente do adversário.
"Cada jogo é diferente, cada time também é diferente. O Léo também tem o pensamento dele. Sou um jogador muito físico, que não tem problema em auxiliar os companheiros na marcação, na defesa ou no ataque. O jogo contra o Juventude vai exigir que eu trabalhe ao lado do Fabiano ou do Rafael, mas vou estar sempre no ataque para fazer meu trabalho", disse.