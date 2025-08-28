Galeano revela sonho de convocação para seleção paraguaia

Galeano, atacante do Ceará, durante entrevista coletiva em Porangabuçu / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O atacante Antonio Galeano concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 28, no CT de Porangabuçu. A fala precede o duelo entre o Ceará e o Juventude, que ocorre neste sábado, 29, às 16 horas. Na entrevista, o jogador comentou sobre o bom momento que vive no Alvinegro e sobre a expectativa de alcançar a seleção paraguaia. O atacante, que já foi pre-convocado, afirma que defender a alvirrubra é um sonho de infância.