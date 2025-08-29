Ceará oficializa contratação do atacante Lucca em definitivo até o fim de 2027

Em acordo com o clube gaúcho, o Vovô ficou com 45% dos direitos econômicos do atleta, conforme antecipou o Esportes O POVO

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 29, a contratação do atacante Lucca, de 22 anos, que estava no Internacional. O jogador assinou vínculo em definitivo até dezembro de 2027. Em acordo com o clube gaúcho, o Vovô ficou com 45% dos direitos econômicos do atleta, conforme antecipou o Esportes O POVO.

Com passagem nas categorias de base do Alvinegro, o atacante foi negociado em 2021 com o Colorado por cerca de R$ 1,2 milhão. Agora, retorna a Porangabuçu em novo momento da carreira, com a missão de ser a principal opção de reserva de Pedro Raul no setor ofensivo.