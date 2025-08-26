Com Lucca, Ceará se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Juventude

Time comandado por Léo Condé terá mais três dias de treinamentos para o jogo diante do Juventude, válido pela 22ª rodada da Série A 2022

Após receber folga, o elenco do Ceará se reapresentou na tarde desta terça-feira, 26, no CT de Porangabuçu, e iniciou preparação para o próximo compromisso no Brasileirão. No sábado, 30, o time alvinegro recebe o Juventude, na Arena Castelão, em jogo da 22ª rodada do certame nacional.

A grande novidade na retomada das atividades foi a presença do atacante Lucca Holanda, novo reforço da equipe e que fez seu primeiro treino com os companheiros de Vovô. Antes do treino, a esposa do jogador chegou a compartilhar uma foto dele na sede do clube. Cria das categorias de base do Alvinegro, ele retorna ao futebol cearense depois de defender o Internacional.