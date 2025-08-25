Destaque do Ceará, Dieguinho é líder de duelos ganhos no Brasileirão 2025

Titular absoluto do Ceará, o volante Dieguinho vem acumulando boas atuações na Série A do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Grêmio, no sábado, 23, o jogador de 30 anos se consolidou como líder de duelos ganhos entre todos os atletas da competição.

Ao todo, o camisa 20 do Vovô venceu 123 disputas de bola no torneio, de acordo com o Sofascore, plataforma especializada em estatísticas do futebol. Além disso, o polivalente soma 85% de acerto nos passes, 41 cortes, 40 desarmes e 114 ações defensivas pelo Alvinegro no Brasileirão.