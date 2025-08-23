Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará acerta contratação do atacante Lucca, do Internacional, em definitivo

Jogador de 22 anos já desembarca na capital cearense neste domingo, 24, e deve iniciar os trabalhos com o elenco alvinegro no decorrer da semana
João Pedro Oliveira
João Pedro Oliveira Autor
O Ceará acertou com mais um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Lucca, que estava no Internacional, e vai chegar ao clube de Porangabuçu em definitivo. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O jogador, inclusive, tem passagem pelas categorias de base do Alvinegro, mas se profissionalizou pelo Colorado — que o comprou junto ao Vovô em 2021 por R$ 1,2 milhão. Aos 22 anos, ele perdeu espaço na equipe gaúcha após sofrer uma grave lesão no joelho na temporada passada. Neste ano, entrou em campo somente 12 vezes e não anotou gols.

Natural de Fortaleza, Lucca já desembarca na capital cearense neste domingo, 24, e deve iniciar os trabalhos com o elenco alvinegro no decorrer da semana. Ele chega para ser o substituto imediato de Pedro Raul no centro do ataque.

