Ceará acerta contratação do atacante Lucca, do Internacional, em definitivo

Jogador de 22 anos já desembarca na capital cearense neste domingo, 24, e deve iniciar os trabalhos com o elenco alvinegro no decorrer da semana

O Ceará acertou com mais um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Lucca, que estava no Internacional, e vai chegar ao clube de Porangabuçu em definitivo. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O jogador, inclusive, tem passagem pelas categorias de base do Alvinegro, mas se profissionalizou pelo Colorado — que o comprou junto ao Vovô em 2021 por R$ 1,2 milhão. Aos 22 anos, ele perdeu espaço na equipe gaúcha após sofrer uma grave lesão no joelho na temporada passada. Neste ano, entrou em campo somente 12 vezes e não anotou gols.