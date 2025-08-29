Apto para estrear, Lucca fala sobre retorno ao Ceará: "Clube que amo"

Jogador, que assinou contrato em definitivo até 2027, já teve nome publicado no BID da CBF na tarde desta sexta-feira, 29, e está liberado para jogar contra o Juventude

Cria das categorias de base do Ceará, o atacante Lucca celebrou o retorno ao clube após passagem no Internacional. Em entrevista ao site oficial do Vovô, o novo reforço mostrou entusiasmo para estrear com a camisa alvinegra. Ele, inclusive, já teve nome publicado no BID da CBF na tarde desta sexta-feira, 29, e pode jogar contra o Juventude.

"É um sentimento inexplicável estar de volta à minha cidade. Falo para todos que é a melhor cidade do mundo. Estou muito feliz em estar em casa de novo. É um clube que amo e que me formou como pessoa e como atleta. Estou ansioso para dar minha vida em campo, fazendo de tudo pela torcida e pela minha família. Podem esperar muita raça, é um sentimento de orgulho estar aqui. Estou com muita vontade", disse o jogador, que assinou contrato em definitivo até 2027.