Apto para estrear, Lucca fala sobre retorno ao Ceará: "Clube que amo"

Cria das categorias de base do Ceará, o atacante Lucca celebrou o retorno ao clube após passagem no Internacional. Em entrevista ao site oficial do Vovô, o novo reforço mostrou entusiasmo para estrear com a camisa alvinegra. Ele, inclusive, já teve nome publicado no BID da CBF na tarde desta sexta-feira, 29, e pode jogar contra o Juventude.
"É um sentimento inexplicável estar de volta à minha cidade. Falo para todos que é a melhor cidade do mundo. Estou muito feliz em estar em casa de novo. É um clube que amo e que me formou como pessoa e como atleta. Estou ansioso para dar minha vida em campo, fazendo de tudo pela torcida e pela minha família. Podem esperar muita raça, é um sentimento de orgulho estar aqui. Estou com muita vontade", disse o jogador, que assinou contrato em definitivo até 2027.
Com passagem nas categorias de base do Alvinegro, o atacante foi negociado em 2021 com o Colorado por cerca de R$ 1,2 milhão. Agora, retorna a Porangabuçu em novo momento da carreira, com a missão de ser a principal opção de reserva de Pedro Raul no setor ofensivo.
Sem muito espaço no Inter, Lucca disputou 12 jogos na atual temporada, sem participação direta em gols. Apesar disso, a diretoria alvinegra aposta no potencial do atleta para recuperar confiança e se firmar no elenco para a disputa da Série A.