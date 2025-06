Galeano fica de fora da lista de convocação do Paraguai para jogos das Eliminatórias

O atacante do Ceará, Galeano, não está na lista final de convocação da seleção paraguaia para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A lista final do técnico Gustavo Alfaro para as partidas da próxima data Fifa diante de Uruguai e Brasil foi divulgada neste domingo, 1°, sem o nome do atleta alvinegro entre os convocados.

Na próxima quinta-feira, 5, o Paraguai enfrenta o Uruguai no estádio Defensores del Chaco. No dia 10, é a vez do time paraguaio ir até a Neo Química Arena, em São Paulo onde irá jogar diante do Brasil. As partidas são válidas pelas rodadas 15 e 16 das eliminatórias.