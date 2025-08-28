Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galeano elogia reforços do Ceará e cita possível reestreia de Vina: "Muito importante"

Time alvinegro encara o Juventude neste sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em confronto válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão
Um dos destaques do Ceará em 2025, o atacante Galeano concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 28, em Porangabuçu. Na ocasião, o paraguaio comentou sobre os reforços do clube para a sequência da temporada e elogiou Vina, que pode fazer sua reestreia pelo Vovô no sábado, 30, contra o Juventude.

"Vina é um jogador experiente, muito importante para o nosso grupo. Ele chegou da Arábia sem jogar, mas agora está muito preparado. É um jogador importante igual Rodriguinho, Baya, também tem outros jogadores chegando. Agora é trabalhar e se entender bem para conseguir fazer bons jogos", disse. 

Na sequência, o ponta de 27 anos projetou o duelo diante do Papo. Os times se enfrentam no sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em confronto válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão.

"O jogo de sábado é muito importante, é um confronto direto. Para nós, cada jogo é uma final. Temos certeza que vai ser um bom jogo [...] Todos estão preparados. A gente tem bons jogadores, todos estão no mesmo caminho."

