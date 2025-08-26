CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 27ª rodada; veja jogos do Ceará

Pedro Raul, atacante do Ceará, é o artilheiro do time em 2025 / Crédito: Fernanda Barros

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 27ª rodada na noite desta terça-feira, 26. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 23, 24, 25, 26 e 27. Ocupando a 10ª colocação na classificação, o Ceará vai enfrentar o Vasco no dia 14 de setembro, domingo, às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo será válido pela 23ª rodada do certame.