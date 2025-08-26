CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 27ª rodada; veja jogos do Ceará

CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 27ª rodada; veja jogos do CearáEntidade definiu as datas dos confrontos até o começo de outubro. Time alvinegro é o atual 13º colocado da competição nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 27ª rodada na noite desta terça-feira, 26. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 23, 24, 25, 26 e 27.
Ocupando a 10ª colocação na classificação, o Ceará vai enfrentar o Vasco no dia 14 de setembro, domingo, às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo será válido pela 23ª rodada do certame.
Seis dias depois, o Vovô vai receber o Bahia no Castelão. Os times vão medir forças às 18h30min do sábado, 20. Na sequência, o time cearense encara o São Paulo, fora de casa, no dia 29, segunda-feira, e o Vitória, em terras baianas, no dia 2, quinta-feira.
O último compromisso detalhado será contra o Santos de Neymar. O Alvinegro recebe a equipe paulista no Castelão no dia 5 de outubro, domingo, às 20h30min.
Antes dos jogos citados, a equipe de Léo Condé ainda joga contra o Juventude neste sábado, 30, em solo cearense.
Confira os jogos do Ceará até a 27ª rodada da Série A:
- 22ª rodada - 30/8 (sáb) - 16h - Ceará x Juventude
- 23ª rodada - 14/9 (dom) - 20h30min - Vasco x Ceará
- 24ª rodada - 20/9 (sab) - 18h30min - Ceará x Bahia
- 25ª rodada - 29/9 (seg) - 20h - São Paulo x Ceará
- 26ª rodada - 02/10 (qui) 19h - Vitória x Ceará
- 27ª rodada - 05/10 (dom) - 20h30 - Ceará x Santos