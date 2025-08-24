Condé valoriza ponto conquistado, explica escolhas na defesa e projeta Ceará competitivo na reta final da Série A

Condé valoriza ponto conquistado, explica escolhas na defesa e projeta Ceará competitivo na reta final da Série AApós empate por 0 a 0 diante do Grêmio, fora de casa, o técnico destacou a consistência da equipe em um duelo difícil. Ele detalhou a ausência de Matheus Bahia, a opção por Rafael Ramos na lateral e elogiou a chegada de reforços como Luca. Com 26 pontos, Vozão foca em manter regularidade no Brasileirão
O Ceará saiu de Porto Alegre com um empate sem gols diante do Grêmio e o técnico Léo Condé avaliou o resultado como positivo para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Em coletiva, ele ressaltou que o ponto conquistado fora de casa reforça a regularidade que a equipe busca na competição e destacou o desempenho consistente dos jogadores em um confronto que exigiu atenção defensiva durante os 90 minutos.
Condé demonstrou satisfação com o ponto conquistado diante de um adversário tradicional e atuando fora de casa. Para o treinador, o contexto da partida, marcada pelo desgaste físico da equipe após uma semana decisiva, torna o empate ainda mais significativo.
Leia mais
“Não foi uma partida brilhante, mas foi consistente. Jogar aqui nunca é fácil, ainda mais contra um Grêmio descansado. Tivemos dificuldades no início, mas depois equilibramos o jogo e até criamos chances para vencer. Foi um ponto importante e justo pelo equilíbrio da partida”, avaliou.
A ausência de Matheus Bahia entre os titulares foi questionada pelos jornalistas. Condé explicou que o lateral não apresentou as melhores condições físicas durante os treinos e, por isso, optou por preservá-lo. A decisão abriu espaço para a entrada de Rafael Ramos na lateral direita, deslocando outros jogadores e reorganizando a linha defensiva. O treinador enfatizou que o objetivo era manter a solidez atrás e evitar espaços para a equipe gaúcha.
Condé também comentou sobre a estreia de Rodriguinho, que entrou nos minutos finais, e celebrou a chegada do centroavante Lucca, formado na base do clube e vindo do Internacional. Para ele, a diversidade de características no ataque amplia as alternativas do elenco.
“O Rodriguinho mostrou qualidade no último terço, pode nos ajudar bastante. O Lucca vem para somar, é mais uma opção de área ao lado de Pedro Raul, Guilherme e PH. Ter jogadores diferentes é importante para variar nossas estratégias”, explicou.
Com o empate, o Vozão chegou aos 26 pontos e se mantém no meio da tabela. Condé projetou a necessidade de manter equilíbrio entre defesa e ataque nos próximos compromissos, lembrando que o calendário é apertado e que a regularidade será determinante para alcançar os objetivos do clube no Brasileirão.
O Ceará volta a campo no próximo sábado, 30, na Arena Castelão diante do Juventude. A partida acontece a partir das 16 horas pela 22ª rodada do Brasileirão.