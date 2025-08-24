Condé valoriza ponto conquistado, explica escolhas na defesa e projeta Ceará competitivo na reta final da Série A Após empate por 0 a 0 diante do Grêmio, fora de casa, o técnico destacou a consistência da equipe em um duelo difícil. Ele detalhou a ausência de Matheus Bahia, a opção por Rafael Ramos na lateral e elogiou a chegada de reforços como Luca. Com 26 pontos, Vozão foca em manter regularidade no Brasileirão 12:13 | 24/08/2025 Autor Wanderson Trindade Wanderson Trindade Repórter Ver perfil do autor Tipo Notícia

Após empate por 0 a 0 diante do Grêmio, fora de casa, o técnico Léo Condé destacou a consistência do Ceará em um duelo difícil / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

O Ceará saiu de Porto Alegre com um empate sem gols diante do Grêmio e o técnico Léo Condé avaliou o resultado como positivo para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Em coletiva, ele ressaltou que o ponto conquistado fora de casa reforça a regularidade que a equipe busca na competição e destacou o desempenho consistente dos jogadores em um confronto que exigiu atenção defensiva durante os 90 minutos. Condé demonstrou satisfação com o ponto conquistado diante de um adversário tradicional e atuando fora de casa. Para o treinador, o contexto da partida, marcada pelo desgaste físico da equipe após uma semana decisiva, torna o empate ainda mais significativo.