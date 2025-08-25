Reforço do Ceará, Lucca participa de reapresentação do elenco nesta terça-feira

O centroavante se junta ao restante dos jogadores para iniciar os treinos na sede do Vovô

Recém-contratado pelo Ceará , o centroavante Lucca desembarcou na capital alencarina no último domingo, 24, e se junta ao elenco alvinegro na reapresentação desta terça-feira, 26, no Carlos de Alencar Pinto, conforme apurado pelo Esportes O POVO .

Natural de Fortaleza, o atacante de 22 anos chega do Internacional para ser a principal opção de reserva de Pedro Raul no setor ofensivo do Vovô. O jogador foi adquirido em definitivo pelo Alvinegro, com contrato até 2027. Assim, o clube de Porangabuçu passa a deter 45% dps direitos econômicos do atleta.

Com pouco espaço no Colorado, Lucca disputou 12 partidas nesta temporada, sem participação direta em gols. Ainda assim, o Ceará aposta no potencial do atleta para retomar confiança e se firmar no elenco. Na base do Inter, Lucca foi destaque pela capacidade de finalização e repertório ofensivo.