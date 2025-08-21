Seis jogadores se juntam ao elenco do Ceará para jogo contra o Grêmio, pela Série A

Após eliminação na Bahia, Vovô viajará direto para o Rio Grande do Sul, onde no próximo sábado enfrenta o Grêmio, pela 21ª rodada da Série A

O Ceará não irá retornar para casa até a partida diante do Grêmio, pela Série A do Brasileirão. Um dia após a eliminação na Copa do Nordeste diante do Bahia, o Alvinegro de Porangabuçu realizou um treinamento matutino no CT do Vitória, em Salvador. A equipe embarcará para o Rio Grande do Sul no início da tarde desta quinta-feira, 21, e fará um treino de apronto na sexta, 22, no CT do Internacional.

Para a partida pela Série A, se juntaram ao grupo de Léo Condé alguns jogadores que haviam ficado em Fortaleza. São eles: o zagueiro Marcos Victor, o lateral Matheus Bahia, o meio-campista Zanocelo, os atacantes Paulo Baya e Rodriguinho, e o goleiro da base, Deivid. A informação é de Horácio Neto, setorista do Ceará na rádio O POVO CBN.