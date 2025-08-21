Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Condé vê "duro golpe" em eliminação, mas valoriza atuação "de igual para igual" com Bahia

Após a eliminação, o técnico Léo Condé lamentou o resultado, mas ponderou sobre a importância de destinar o foco totalmente à sequência da Série A do Brasileirão
Notícia

O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na noite dessa quarta-feira, 21, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e deu adeus à Copa do Nordeste. Após a eliminação na semifinal, o técnico Léo Condé lamentou o resultado, mas ponderou sobre a importância de destinar o foco totalmente à sequência da Série A.

Restando 19 jogos para o Vovô neste Brasileirão, o time de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação na tabela, com 25 pontos conquistados em 19 partidas disputadas.

“Queríamos estar disputando um título, disputando uma final de campeonato; é o nosso objetivo profissional. Mas, de uma certa forma, temos um desafio muito grande no Campeonato Brasileiro. É uma responsabilidade muito grande, primeiro, de manter o Ceará na primeira divisão e, depois, tentar buscar algo a mais. Como eu sempre pontuo e, de uma certa forma, agora o foco está totalmente voltado para essas 20 partidas finais (19 partidas)”, disse Condé.

Após se defender sem sustos durante toda a segunda etapa, um cruzamento rebatido encontrou Luciano Juba, que logo lançou Everton Ribeiro livre, próximo à linha de fundo pelo lado esquerdo do ataque. O meia levantou na área, Tiago completou para o gol após falha de Nicolas, em um dos últimos lances da partida.

“Infelizmente, já no finalzinho do jogo, uma das principais virtudes do Bahia, que marcamos bem durante quase todo o jogo: as triangulações pelo lado do campo, e que acabam gerando cruzamentos. Marcamos muito bem durante quase todo o jogo, e em uma jogada, não conseguimos diminuir o espaço para o cruzamento e erramos o encaixe de área, e eles fizeram o gol”, apontou.

“Um duro golpe ter sido eliminado, mas o alento de, mais uma vez, jogarmos contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro de igual para igual. O Bahia hoje é o quarto colocado no Brasileirão, uma equipe que conseguiu se classificar para a Libertadores na temporada passada e vem realizando uma grande temporada”, concluiu o técnico do Vovô.

O Vovô não terá muito tempo para lamentar o revés, já que no próximo sábado, 23, volta a entrar em campo para encarar o Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão.

