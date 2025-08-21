Condé vê "duro golpe" em eliminação, mas valoriza atuação "de igual para igual" com Bahia

Condé vê "duro golpe" em eliminação, mas valoriza atuação "de igual para igual" com BahiaApós a eliminação, o técnico Léo Condé lamentou o resultado, mas ponderou sobre a importância de destinar o foco totalmente à sequência da Série A do Brasileirão
O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na noite dessa quarta-feira, 21, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e deu adeus à Copa do Nordeste. Após a eliminação na semifinal, o técnico Léo Condé lamentou o resultado, mas ponderou sobre a importância de destinar o foco totalmente à sequência da Série A.
Restando 19 jogos para o Vovô neste Brasileirão, o time de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação na tabela, com 25 pontos conquistados em 19 partidas disputadas.
“Queríamos estar disputando um título, disputando uma final de campeonato; é o nosso objetivo profissional. Mas, de uma certa forma, temos um desafio muito grande no Campeonato Brasileiro. É uma responsabilidade muito grande, primeiro, de manter o Ceará na primeira divisão e, depois, tentar buscar algo a mais. Como eu sempre pontuo e, de uma certa forma, agora o foco está totalmente voltado para essas 20 partidas finais (19 partidas)”, disse Condé.
Após se defender sem sustos durante toda a segunda etapa, um cruzamento rebatido encontrou Luciano Juba, que logo lançou Everton Ribeiro livre, próximo à linha de fundo pelo lado esquerdo do ataque. O meia levantou na área, Tiago completou para o gol após falha de Nicolas, em um dos últimos lances da partida.
“Infelizmente, já no finalzinho do jogo, uma das principais virtudes do Bahia, que marcamos bem durante quase todo o jogo: as triangulações pelo lado do campo, e que acabam gerando cruzamentos. Marcamos muito bem durante quase todo o jogo, e em uma jogada, não conseguimos diminuir o espaço para o cruzamento e erramos o encaixe de área, e eles fizeram o gol”, apontou.
“Um duro golpe ter sido eliminado, mas o alento de, mais uma vez, jogarmos contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro de igual para igual. O Bahia hoje é o quarto colocado no Brasileirão, uma equipe que conseguiu se classificar para a Libertadores na temporada passada e vem realizando uma grande temporada”, concluiu o técnico do Vovô.
O Vovô não terá muito tempo para lamentar o revés, já que no próximo sábado, 23, volta a entrar em campo para encarar o Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão.