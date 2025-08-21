Condé vê "duro golpe" em eliminação, mas valoriza atuação "de igual para igual" com Bahia

Na Série A, o time de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação na tabela com 19 jogos ainda por disputar / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na noite dessa quarta-feira, 21, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e deu adeus à Copa do Nordeste. Após a eliminação na semifinal, o técnico Léo Condé lamentou o resultado, mas ponderou sobre a importância de destinar o foco totalmente à sequência da Série A. Restando 19 jogos para o Vovô neste Brasileirão, o time de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação na tabela, com 25 pontos conquistados em 19 partidas disputadas.