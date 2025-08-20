Vina é regularizado no BID e fica apto a reestrear pelo Ceará

Meia-atacante é registrado, ganha condições de jogo e fica à disposição do técnico Léo Condé para ser utilizado no Campeonato Brasileiro

O meio-atacante foi anunciado pelo Vovô no último dia 31 de julho , com contrato até 2026. Ele atuou no futebol da Arábia Saudita nas duas temporadas mais recentes, o que causou uma demora maior na parte burocrática do processo de regularização.

Principal reforço do Ceará na janela de transferências do meio do ano, Vina foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 20, e está apto a reestrear pelo clube de Porangabuçu.

Durante esse período, o jogador se integrou ao elenco comandado por Léo Condé para iniciar os trabalhos e aprimorar a parte física após período de férias. Na apresentação oficial, no dia 6 deste mês, Vina admitiu que não estava 100% e que estava "cansado", precisando de um prazo maior para ir a campo.

A primeira oportunidade já pode ser no próximo sábado, 23, quando o Alvinegro visita o Grêmio, às 21 horas, em Porto Alegre (RS), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como o prazo de inscrições da Copa do Nordeste já se encerrou, Vina não poderá defender o Ceará caso a equipe avance para a final e só atuará na Série A.