Ceará volta a vencer como mandante na Série A após quatro jogos

Antes do triunfo contra o RB Bragantino, o Vovô chegou a amargar três derrotas seguidas na capital cearense, além de um empate

Após quatro partidas de jejum, o Ceará voltou a vencer como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. O fim da sequência negativa aconteceu neste sábado, 16, na Arena Castelão, onde o Alvinegro de Porangabuçu derrotou o RB Bragantino por 1 a 0, com um bonito gol do atacante Aylon.

Antes do triunfo sobre o time paulista, o Vovô havia amargado três derrotas e um empate. Os reveses foram diante de Atlético-MG (1 a 0), Corinthians (1 a 0) e Mirassol (2 a 0). Já contra o Flamengo, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé empatou por 1 a 1.