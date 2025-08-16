Ceará volta a vencer como mandante na Série A após quatro jogos

Ceará volta a vencer como mandante na Série A após quatro jogosAntes do triunfo contra o RB Bragantino, o Vovô chegou a amargar três derrotas seguidas na capital cearense, além de um empate
Após quatro partidas de jejum, o Ceará voltou a vencer como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. O fim da sequência negativa aconteceu neste sábado, 16, na Arena Castelão, onde o Alvinegro de Porangabuçu derrotou o RB Bragantino por 1 a 0, com um bonito gol do atacante Aylon.
Antes do triunfo sobre o time paulista, o Vovô havia amargado três derrotas e um empate. Os reveses foram diante de Atlético-MG (1 a 0), Corinthians (1 a 0) e Mirassol (2 a 0). Já contra o Flamengo, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé empatou por 1 a 1.
Na campanha geral atuando em casa no Brasileirão, o Ceará soma cinco vitórias, três derrotas e dois empates, o que representa 56,6% de aproveitamento. Dos 25 pontos conquistados no torneio, 17 foram como mandante – ou seja, 68%.
Agora, o Alvinegro terá dois desafios longe da capital cearense. O primeiro será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 20. O segundo será diante do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela Série A, no sábado, 23.