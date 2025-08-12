Bruno Tubarão deixa o Ceará e acerta com o Persija Jakarta, da Indonésia

Bruno Tubarão deixa o Ceará e acerta com o Persija Jakarta, da IndonésiaContratado nesta temporada, o atacante sofreu com lesões e fez apenas oito jogos com a camisa alvinegra, sem nenhum gol ou assistência
O atacante Bruno Tubarão não faz mais parte do elenco do Ceará. Contratado nesta temporada, o jogador acertou sua saída do Vovô e terá como destino o Persija Jakarta, da Indonésia. O time cearense receberá uma compensação financeira. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.
Bruno Tubarão chegou ao Ceará com contrato definitivo até o final deste ano, mas sua passagem não foi positiva. Vestindo a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, o atacante atuou em apenas oito partidas, sendo sete delas vindo do banco de reservas, e não contribuiu com gols ou assistências.
Vale ressaltar que Bruno Tubarão ficou cerca de quatro meses sem poder entrar em campo, entre janeiro e o final de abril, por conta de lesões. O jogador só estreou pelo Vovô no dia 3 de maio, contra o Vitória, em duelo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Paulo Baya, do Fluminense, chega como novo reforço do Ceará
Em meio à saída de Bruno, há a chegada de um novo reforço para o ataque: Paulo Baya, emprestado pelo Fluminense. O atleta, de 26 anos, deve desembarcar na capital cearense nesta quarta-feira, 13, e se apresentar ao clube em Porangabuçu para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Léo Condé.
Com Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.
