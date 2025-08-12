No Ceará, Zanocelo brinca sobre post provocativo ao Fortaleza e pondera: "Não está na hora disso"Com passagem no rival em 2023 2023, o volante publicou a postagem na sexta-feira, 8, e escreveu: "Agora, sim, no Time do Povo! No maior da Capital! Vamos juntos, Vozão"
Novo reforço do Ceará para a sequência da temporada, o volante Vinicius Zanocelo foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro na tarde desta terça-feira, 12, no CT de Porangabuçu.
Questionado sobre o post que fez quando chegou ao time — onde se referiu ao Alvinegro como "maior da Capital", em provocação ao rival Fortaleza —, o novo camisa 25 do Vovô preferiu ponderar que o momento exige trabalho e silêncio.
"Sobre essa última pergunta, vou te responder. Na verdade, não vou te responder, vou fugir dela (risos). É o momento de trabalhar muito e ficar em silêncio sobre isso. Tudo que eu disser, vai criar uma polêmica muito grande. Não está na hora disso", comentou.
Com passagem no clube do Pici na temporada 2023, Zanocelo publicou a postagem na sexta-feira, 8, e escreveu: "Agora, sim, no Time do Povo! No maior da Capital! Vamos juntos, Vozão". Nos comentários, Vina, recém-chegado e ídolo da torcida, reagiu: "Hahaha boa meu irmão. Chegou chegando. Bem vindo também! Vamos juntos! Agora do lado certo".
Problemas no Fortaleza
O período do volante no Leão do Pici também foi pauta na coletiva de apresentação. Para ele, o desempenho em campo não foi bom devido a dois fatores: um problema familiar que teve nas primeiras semanas e as lesões que o deixaram de fora dos gramados por meses.
"Quando eu chego lá, tive um problema familiar muito sério nas primeiras semanas. Foi um problema que ninguém gostaria de ter, mexeu muito comigo. Dos oito meses possíveis que pude estar lá, passei cinco meses machucado. Foi difícil. Foi uma passagem ruim, não me sentia bem. Fiquei 80% do tempo lesionado, tentando ficar saudável, mas não consegui", disse o volante.
Escolha pelo Ceará
Em outro momento, Zanocelo elencou os motivos que o fizeram acertar com o Ceará e deixou claro que almeja permanecer no time por mais tempo. Emprestado pelo Santos, o jogador tem contrato com o Vovõ até o fim de 2025.
"A minha decisão pelo Vozão foi pelo projeto desportivo e familiar. A estrutura do clube me surpreendeu bastante, já esperava ser boa, mas é muito boa. É um clube que vem crescendo a cada ano e tenho certeza que, logo, logo, o Ceará vai dar passos longos. Até brinquei com o Lucas (Drubscky): 'Venho até o fim do ano, mas quero mostrar meu futebol para poder ficar um bom tempo com a camisa do Vozão'. Estou muito motivado, quero fazer história com essa camisa."
