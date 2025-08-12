No Ceará, Zanocelo brinca sobre post provocativo ao Fortaleza e pondera: "Não está na hora disso"

Vinicius Zanocelo, novo volante do Ceará, em apresentação no CT de Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Novo reforço do Ceará para a sequência da temporada, o volante Vinicius Zanocelo foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro na tarde desta terça-feira, 12, no CT de Porangabuçu. Questionado sobre o post que fez quando chegou ao time — onde se referiu ao Alvinegro como "maior da Capital", em provocação ao rival Fortaleza —, o novo camisa 25 do Vovô preferiu ponderar que o momento exige trabalho e silêncio.