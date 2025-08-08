Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tenta convencer Cruzeiro para contratar Lautaro Díaz por empréstimo

Atacante argentino tem vínculo com a Raposa até 2028, e Vovô tenta ajustar divisão salarial em um empréstimo para contratar o jogador
Ciente da necessidade de reforços no setor ofensivo, a diretoria do Ceará tenta a contratação do atacante argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro, por empréstimo, conforme apurou o Esportes O POVO. Atualmente, o Vovô discute o formato do negócio com o Cabuloso, que recusou a primeira proposta e agora se apresenta mais flexível.

O jogador, por sinal, sinalizou positivamente ao seu staff para o avanço das tratativas. Para ele, a minutagem que pode receber no Alvinegro de Porangabuçu será benéfica para o momento da carreira.

Entre as diretorias, o tema principal discutido é a divisão de salários. Com valores integrais considerados altos para a realidade financeira atual, o time cearense tenta convencer a Raposa de adotar um cenário mais "equilibrado" para ambas as partes.

Leia mais

Com pouco espaço no Cruzeiro desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o atacante de 26 anos foi procurado por outros clubes brasileiros nas últimas semanas, entre eles, o Vitória. Ele, inclusive, não foi relacionado para o duelo entre CRB e Cruzeiro, nessa quinta-feira, 7, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em 2024, o Cabuloso pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) por 70% dos direitos do atleta junto ao Independiente del Valle-EQU. O vínculo dele com o time mineiro vai até junho de 2028.

