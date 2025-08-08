Ceará tenta convencer Cruzeiro para contratar Lautaro Díaz por empréstimo

Ceará tenta convencer Cruzeiro para contratar Lautaro Díaz por empréstimoAtacante argentino tem vínculo com a Raposa até 2028, e Vovô tenta ajustar divisão salarial em um empréstimo para contratar o jogador
Ciente da necessidade de reforços no setor ofensivo, a diretoria do Ceará tenta a contratação do atacante argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro, por empréstimo, conforme apurou o Esportes O POVO. Atualmente, o Vovô discute o formato do negócio com o Cabuloso, que recusou a primeira proposta e agora se apresenta mais flexível.
O jogador, por sinal, sinalizou positivamente ao seu staff para o avanço das tratativas. Para ele, a minutagem que pode receber no Alvinegro de Porangabuçu será benéfica para o momento da carreira.
Entre as diretorias, o tema principal discutido é a divisão de salários. Com valores integrais considerados altos para a realidade financeira atual, o time cearense tenta convencer a Raposa de adotar um cenário mais "equilibrado" para ambas as partes.
Com pouco espaço no Cruzeiro desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o atacante de 26 anos foi procurado por outros clubes brasileiros nas últimas semanas, entre eles, o Vitória. Ele, inclusive, não foi relacionado para o duelo entre CRB e Cruzeiro, nessa quinta-feira, 7, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Em 2024, o Cabuloso pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) por 70% dos direitos do atleta junto ao Independiente del Valle-EQU. O vínculo dele com o time mineiro vai até junho de 2028.