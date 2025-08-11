Ceará abre check-in para duelo contra o RB Bragantino pela 20ª rodada do Brasileirão

Ceará abre check-in para duelo contra o RB Bragantino pela 20ª rodada do BrasileirãoAlvinegro recebe o Bragantino neste domingo, 16, às 16 horas, na Gigante da Boa Vista
O Ceará abriu nesta segunda-feira, 11, os check-ins para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão.
Iniciado às 9 horas, a prioridade do check-in é para a categoria "Vovô de Ouro". Em seguida, às 11 horas, será a vez dos sócio-torcedores do plano "O Mais Querido" confirmarem presença.
Mais tarde, às 13 horas, estará disponível para o "Campeão da Popularidade" e às 16 horas para o "Time do Povo" e "Consulado Alvinegro". Já a venda de ingressos para o restante dos torcedores se inicia em seguida.
Para confirmar presença na partida, basta acessar o site Sócio Vozão e reservar lugar no duelo. Já a compra de ingressos poderá ser feita virtualmente por meio do site Vozão Tickets ou presencialmente nas lojas físicas do clube.
Confira a abertura do check-un conforme os planos:
- 9 horas - Vovô de Ouro
- 11 horas - O Mais Querido
- 13 horas - Campeão da Popularidade
- 16 horas - Time do Povo e Consulado Alvinegro
- 17 horas - Venda de ingressos