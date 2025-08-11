Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará abre check-in para duelo contra o RB Bragantino pela 20ª rodada do Brasileirão

Alvinegro recebe o Bragantino neste domingo, 16, às 16 horas, na Gigante da Boa Vista
Autor Lara Santos
Tipo Notícia

O Ceará abriu nesta segunda-feira, 11, os check-ins para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão.

Iniciado às 9 horas, a prioridade do check-in é para a categoria "Vovô de Ouro". Em seguida, às 11 horas, será a vez dos sócio-torcedores do plano "O Mais Querido" confirmarem presença.

Mais tarde, às 13 horas, estará disponível para o "Campeão da Popularidade" e às 16 horas para o "Time do Povo" e "Consulado Alvinegro". Já a venda de ingressos para o restante dos torcedores se inicia em seguida.

Para confirmar presença na partida, basta acessar o site Sócio Vozão e reservar lugar no duelo. Já a compra de ingressos poderá ser feita virtualmente por meio do site Vozão Tickets ou presencialmente nas lojas físicas do clube.

Confira a abertura do check-un conforme os planos:

  • 9 horas - Vovô de Ouro
  • 11 horas - O Mais Querido
  • 13 horas - Campeão da Popularidade
  • 16 horas - Time do Povo e Consulado Alvinegro
  • 17 horas - Venda de ingressos 

 

 

