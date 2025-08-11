Ceará abre check-in para duelo contra o RB Bragantino pela 20ª rodada do Brasileirão

Alvinegro recebe o Bragantino neste domingo, 16, às 16 horas, na Gigante da Boa Vista

O Ceará abriu nesta segunda-feira, 11, os check-ins para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão.

Iniciado às 9 horas, a prioridade do check-in é para a categoria "Vovô de Ouro". Em seguida, às 11 horas, será a vez dos sócio-torcedores do plano "O Mais Querido" confirmarem presença.