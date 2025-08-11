Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Condé avalia "saldo positivo" após jogos contra postulantes ao título do Brasileirão

Condé avalia "saldo positivo" após jogos contra postulantes ao título do Brasileirão

Mesmo com o revés ante o Palmeiras, a postura e o desempenho apresentados pelos atletas de Porangabuçu nestes jogos foram positivamente ressaltados por Condé
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras na tarde do último domingo, 10. Apesar do placar amargo — após abrir o placar e sofrer a virada no Allianz Parque, em São Paulo —, o técnico Léo Condé mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos nos últimos três jogos.

O confronto contra o Verdão marcou o fim da sequência de três jogos contra candidatos ao título, que incluem ainda Cruzeiro e Flamengo, ao término do primeiro turno.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Realmente, sabíamos que essa reta final seria pesadíssima, quanto a grandes adversários — talvez, neste momento, os três postulantes ao título brasileiro: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Acredito que saímos com saldo positivo, por ter conquistado uma boa vitória contra o Cruzeiro e um empate difícil contra o Flamengo.”

Leia mais

O Ceará iniciou essa sequência derrotando o Cruzeiro — então líder da Série A — por 2 a 1 no Estádio Mineirão. Na rodada seguinte, empatou com o Flamengo em 1 a 1, após sair atrás no marcador, na Arena Castelão. A derrota na tarde deste domingo, 10, encerrou a difícil série de confrontos.

Mesmo com o revés, a postura e o desempenho apresentados pelos atletas de Porangabuçu nestes jogos foram positivamente ressaltados por Condé e por torcedores do clube.

“Mais do que os quatro pontos conquistados, acho importante a forma como a equipe jogou e se portou. Se conseguirmos jogar, no segundo turno, da maneira que a gente jogou esses três jogos, teremos grandes possibilidades de alcançar nossos objetivos no Campeonato Brasileiro.”

Além de encerrar a sequência contra os líderes, o embate contra o Palmeiras também marcou o fim do primeiro turno do Ceará na Série A. No entanto, o Vovô iniciará o returno com um jogo pendente da primeira metade do campeonato.

Trata-se da partida entre Fluminense e Ceará, válida pela 12ª rodada, que deveria ter sido disputada em 10 de junho, mas foi adiada devido à participação do Tricolor carioca no Mundial de Clubes da Fifa. A nova data para o duelo ainda não foi divulgada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar