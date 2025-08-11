Condé avalia "saldo positivo" após jogos contra postulantes ao título do Brasileirão

Condé avalia "saldo positivo" após jogos contra postulantes ao título do BrasileirãoMesmo com o revés ante o Palmeiras, a postura e o desempenho apresentados pelos atletas de Porangabuçu nestes jogos foram positivamente ressaltados por Condé
O Ceará foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras na tarde do último domingo, 10. Apesar do placar amargo — após abrir o placar e sofrer a virada no Allianz Parque, em São Paulo —, o técnico Léo Condé mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos nos últimos três jogos.
O confronto contra o Verdão marcou o fim da sequência de três jogos contra candidatos ao título, que incluem ainda Cruzeiro e Flamengo, ao término do primeiro turno.
“Realmente, sabíamos que essa reta final seria pesadíssima, quanto a grandes adversários — talvez, neste momento, os três postulantes ao título brasileiro: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Acredito que saímos com saldo positivo, por ter conquistado uma boa vitória contra o Cruzeiro e um empate difícil contra o Flamengo.”
O Ceará iniciou essa sequência derrotando o Cruzeiro — então líder da Série A — por 2 a 1 no Estádio Mineirão. Na rodada seguinte, empatou com o Flamengo em 1 a 1, após sair atrás no marcador, na Arena Castelão. A derrota na tarde deste domingo, 10, encerrou a difícil série de confrontos.
Mesmo com o revés, a postura e o desempenho apresentados pelos atletas de Porangabuçu nestes jogos foram positivamente ressaltados por Condé e por torcedores do clube.
“Mais do que os quatro pontos conquistados, acho importante a forma como a equipe jogou e se portou. Se conseguirmos jogar, no segundo turno, da maneira que a gente jogou esses três jogos, teremos grandes possibilidades de alcançar nossos objetivos no Campeonato Brasileiro.”
Além de encerrar a sequência contra os líderes, o embate contra o Palmeiras também marcou o fim do primeiro turno do Ceará na Série A. No entanto, o Vovô iniciará o returno com um jogo pendente da primeira metade do campeonato.
Trata-se da partida entre Fluminense e Ceará, válida pela 12ª rodada, que deveria ter sido disputada em 10 de junho, mas foi adiada devido à participação do Tricolor carioca no Mundial de Clubes da Fifa. A nova data para o duelo ainda não foi divulgada.