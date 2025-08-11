Condé avalia "saldo positivo" após jogos contra postulantes ao título do Brasileirão

Atualmente o Ceará ocupa a 12ª posição na tabela da Série A / Crédito: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras na tarde do último domingo, 10. Apesar do placar amargo — após abrir o placar e sofrer a virada no Allianz Parque, em São Paulo —, o técnico Léo Condé mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos nos últimos três jogos. O confronto contra o Verdão marcou o fim da sequência de três jogos contra candidatos ao título, que incluem ainda Cruzeiro e Flamengo, ao término do primeiro turno.