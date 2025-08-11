Após derrota do Ceará, Condé analisa lances polêmicos e evita culpar arbitragem

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Leo Condé adotou tom neutro ao analisar a atuação da arbitragem. Sobre o pênalti marcado a favor do Palmeiras, o treinador reconheceu a possível irregularidade, mas destacou a subjetividade do lance.

O Ceará interrompeu a boa sequência recente na Série A ao sofrer derrota de virada para o Palmeiras nesse domingo, 10. O gol de empate alviverde surgiu após um pênalti marcado por toque de mão do zagueiro Willian Machado. Já no fim da partida, quando perdia por 1 a 0, o Alvinegro chegou a balançar as redes com Aylon, mas o gol foi anulado por impedimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que no pênalti houve, de certa forma, o braço ampliado ali. Mas às vezes tem jogo que marca, tem jogo que não marca. É sempre muito confuso esse tipo de lance, porque o jogo é dotado de movimento natural. A gente viu no Mundial um lance muito parecido com o jogo que o árbitro não marcou”, afirmou.

Em relação ao gol anulado de Aylon, Condé preferiu não comentar, mas reclamou de outras decisões da arbitragem, principalmente envolvendo o goleiro Bruno Ferreira.

“O lance do impedimento é com o VAR. Esse lance muito ajustado a gente sempre fica se questionando, mas, no decorrer do jogo, a arbitragem pressionou um pouco o nosso goleiro no primeiro tempo. A gente não veio aqui para fazer cera, a gente veio para jogar. Ele realmente tinha machucado em alguns lances ali, mas, de um modo geral, acho que a gente não pode transferir o resultado para a arbitragem. Isso é uma análise que a diretoria vai fazer depois com mais calma”, finalizou.