Negócio fechado: Ceará acerta a contratação do meia Rodriguinho, do Cruzeiro

Negócio fechado: Ceará acerta a contratação do meia Rodriguinho, do CruzeiroO armador foi destaque do América-MG na Série B de 2024 e teve poucos minutos em 2025 pela ampla concorrência no ataque do Cruzeiro
O Ceará acertou a contratação por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho, do Cruzeiro, destaque do América-MG na Série B de 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo setorista da Rádio O POVO CBN, Horácio Neto.
O jogador de 22 anos atua como camisa 10, mas já foi utilizado como segundo atacante e gosta de cair pelos lados do campo. Em 2025, Rodriguinho fez oito jogos pelo Cruzeiro e não balançou as redes.
Com a camisa do América-MG, ele disputou 65 jogos, anotando sete gols e contribuindo com sete assistências. Com Condé, pode ser transformado em um ponta, posto que o Vovô conta com Vina, Mugni e Matheus Araújo como meias. Rodriguinho também é cobrador de bolas paradas.
Vovô negocia com outros dois jogadores
Além do meia, o Ceará também tem conversas em andamento com o ponta Paulo Baya, do Fluminense, e com o atacante argentino Lautaro Díaz, companheiro de elenco de Rodriguinho no Cruzeiro. Caso concretizadas, as contratações se juntam ao meia Vina — que também chegou e já foi apresentado — e ao volante Zanocelo, que já está em Porangabuçu, restando o anúncio oficial do Alvinegro.