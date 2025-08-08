Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Negócio fechado: Ceará acerta a contratação do meia Rodriguinho, do Cruzeiro

O armador foi destaque do América-MG na Série B de 2024 e teve poucos minutos em 2025 pela ampla concorrência no ataque do Cruzeiro
Autor Rangel Diniz
Tipo Notícia

O Ceará acertou a contratação por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho, do Cruzeiro, destaque do América-MG na Série B de 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo setorista da Rádio O POVO CBN, Horácio Neto.

O jogador de 22 anos atua como camisa 10, mas já foi utilizado como segundo atacante e gosta de cair pelos lados do campo. Em 2025, Rodriguinho fez oito jogos pelo Cruzeiro e não balançou as redes.

Com a camisa do América-MG, ele disputou 65 jogos, anotando sete gols e contribuindo com sete assistências. Com Condé, pode ser transformado em um ponta, posto que o Vovô conta com Vina, Mugni e Matheus Araújo como meias. Rodriguinho também é cobrador de bolas paradas.

Vovô negocia com outros dois jogadores

Além do meia, o Ceará também tem conversas em andamento com o ponta Paulo Baya, do Fluminense, e com o atacante argentino Lautaro Díaz, companheiro de elenco de Rodriguinho no Cruzeiro. Caso concretizadas, as contratações se juntam ao meia Vina — que também chegou e já foi apresentado — e ao volante Zanocelo, que já está em Porangabuçu, restando o anúncio oficial do Alvinegro.

