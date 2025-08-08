Negócio fechado: Ceará acerta a contratação do meia Rodriguinho, do Cruzeiro

Meia Rodriguinho no jogo Cruzeiro x Palestino, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana 2025 / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Ceará acertou a contratação por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho, do Cruzeiro, destaque do América-MG na Série B de 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo setorista da Rádio O POVO CBN, Horácio Neto. O jogador de 22 anos atua como camisa 10, mas já foi utilizado como segundo atacante e gosta de cair pelos lados do campo. Em 2025, Rodriguinho fez oito jogos pelo Cruzeiro e não balançou as redes.