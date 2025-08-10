Ceará acumula 8 gols sofridos nos últimos seis jogos na Série A

Ceará acumula 8 gols sofridos nos últimos seis jogos na Série ACom o campeonato em andamento e a briga na tabela acirrada, o desafio do Vovô é equilibrar o desempenho nos dois setores do campo
O setor defensivo do Ceará vive um momento de atenção máxima na Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, de virada, neste domingo, 10, no Allianz Parque, o time chegou a oito gols sofridos nos últimos seis compromissos pela competição. Nesse recorte, o Vovô conquistou apenas uma vitória.
A sequência negativa começou com o revés por 1 a 0 diante do Corinthians, no Castelão. Depois, nova derrota pelo mesmo placar, dessa vez para o Internacional, em Porto Alegre. Em seguida, o Alvinegro voltou a ser vazado duas vezes, perdendo em casa para o Mirassol por 2 a 0.
A única vitória recente aconteceu fora de casa, no Mineirão, contra o Cruzeiro, por 2 a 1. Mesmo saindo com os três pontos, a defesa cedeu um gol. No duelo seguinte, empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Castelão, e, por fim, o resultado deste domingo contra o Verdão completou a estatística de oito gols sofridos.
O último jogo em que o Ceará não foi vazado foi justamente um dos mais simbólicos da temporada: a vitória por 1 a 0 no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no dia 13 de julho.
Com o campeonato em andamento e a briga na tabela acirrada, o desafio do Vovô é equilibrar o desempenho nos dois setores do campo. A próxima partida da equipe será no sábado, 16, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão, ás 16 horas.