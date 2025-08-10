Ceará acumula 8 gols sofridos nos últimos seis jogos na Série A

Richardson, volante do Ceará, em duelo contra o Palmeiras / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O setor defensivo do Ceará vive um momento de atenção máxima na Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, de virada, neste domingo, 10, no Allianz Parque, o time chegou a oito gols sofridos nos últimos seis compromissos pela competição. Nesse recorte, o Vovô conquistou apenas uma vitória. A sequência negativa começou com o revés por 1 a 0 diante do Corinthians, no Castelão. Depois, nova derrota pelo mesmo placar, dessa vez para o Internacional, em Porto Alegre. Em seguida, o Alvinegro voltou a ser vazado duas vezes, perdendo em casa para o Mirassol por 2 a 0.