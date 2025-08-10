Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará terá semana livre antes de encarar o Bragantino pela Série A

Equipe alvinegra se reapresenta em Carlos de Alencar Pinto nesta terça-feira, 12
Autor Lara Santos
Depois do jogo contra o Palmeiras, o Ceará retorna à Capital e foca no compromisso contra o RB Bragantino. O Alvinegro de Porangabuçu recebe o time de Bragança no sábado, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A.

Até lá, o Vovô terá a semana livre para treinar e fazer ajustes para enfrentar a equipe paulista. A delegação retorna à Capital na madrugada deste domingo e a reapresentação em Porangabuçu está marcada para terça-feira, 12.

Para o duelo contra o Bragantino, o técnico Léo Condé poderá contar com o retorno de Pedro Henrique, que desfalcou a equipe contra o Palmeiras por conta de um quadro de virose.

Oitavo colocado na tabela do Brasileirão, com 19 pontos, o time comandado por Fernando Seabra vive um momento conturbado, com a recente eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil e uma sequência de oito jogos sem vencer na Série A. Contra o Vovô, tentará se recuperar no campeonato.

 

