Ceará terá semana livre antes de encarar o Bragantino pela Série A

Ceará terá semana livre antes de encarar o Bragantino pela Série AEquipe alvinegra se reapresenta em Carlos de Alencar Pinto nesta terça-feira, 12
Depois do jogo contra o Palmeiras, o Ceará retorna à Capital e foca no compromisso contra o RB Bragantino. O Alvinegro de Porangabuçu recebe o time de Bragança no sábado, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A.
Até lá, o Vovô terá a semana livre para treinar e fazer ajustes para enfrentar a equipe paulista. A delegação retorna à Capital na madrugada deste domingo e a reapresentação em Porangabuçu está marcada para terça-feira, 12.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Para o duelo contra o Bragantino, o técnico Léo Condé poderá contar com o retorno de Pedro Henrique, que desfalcou a equipe contra o Palmeiras por conta de um quadro de virose.
Oitavo colocado na tabela do Brasileirão, com 19 pontos, o time comandado por Fernando Seabra vive um momento conturbado, com a recente eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil e uma sequência de oito jogos sem vencer na Série A. Contra o Vovô, tentará se recuperar no campeonato.