Ceará terá semana livre antes de encarar o Bragantino pela Série A

Depois do jogo contra o Palmeiras, o Ceará retorna à Capital e foca no compromisso contra o RB Bragantino. O Alvinegro de Porangabuçu recebe o time de Bragança no sábado, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A.

Até lá, o Vovô terá a semana livre para treinar e fazer ajustes para enfrentar a equipe paulista. A delegação retorna à Capital na madrugada deste domingo e a reapresentação em Porangabuçu está marcada para terça-feira, 12.