Ceará encerra sequência contra postulantes ao título com 4 pontos somados

Após a derrota para o Palmeiras, o Ceará concluiu a sequência de jogos contra equipes que brigam pelas primeiras posições da Série A com quatro pontos conquistados em nove disputados — aproveitamento de 44% diante dos adversários da parte de cima da tabela.

A série desafiadora começou de maneira positiva, quando o time anotou uma vitória de virada sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, resultado que deu moral ao elenco pelo desempenho fora de casa. Na rodada seguinte, o time comandado por Léo Condé arrancou um empate diante do Flamengo, no Castelão, anotando um ponto.