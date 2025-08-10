Ceará encerra sequência contra postulantes ao título com 4 pontos somados

Ceará encerra sequência contra postulantes ao título com 4 pontos somadosAlvinegro anotou 44% de aproveitamento contra os time do topo da tabela
Após a derrota para o Palmeiras, o Ceará concluiu a sequência de jogos contra equipes que brigam pelas primeiras posições da Série A com quatro pontos conquistados em nove disputados — aproveitamento de 44% diante dos adversários da parte de cima da tabela.
A série desafiadora começou de maneira positiva, quando o time anotou uma vitória de virada sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, resultado que deu moral ao elenco pelo desempenho fora de casa. Na rodada seguinte, o time comandado por Léo Condé arrancou um empate diante do Flamengo, no Castelão, anotando um ponto.
Encerrando a sequência contra os líderes, o Vovô fez boa partida diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Lourenço abriu o placar para a equipe de Porangabuçu, mas viu os paulistas virarem o jogo. Já no fim, Aylon balançou as redes e chegou a recolocar o Ceará no placar, mas o gol foi anulado por impedimento.
Com o resultado o Ceará fica temporariamente na 12ª colocação, a dois pontos de distância do G-10. Agora, o Alvinegro volta as atenções para o duelo contra o Bragantino, na Arena Castelão, pela abertura do segundo turno do Brasileirão. As equipes se enfrentam no sábado, 16, às 16 horas, pela 20ª rodada.